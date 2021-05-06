周三道瓊指數站上收盤新高，鼓舞台股早盤氣勢如虹，在電子大咖台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)回神反攻，鋼鐵人、航海王齊力拉抬下，狂飆200點再登「萬七」大關！紡織股過去漲勢相對落後，加上業績面表現不俗，成盤面「進可攻、退可守」潛力族群，今日由股王儒鴻(1476)在外資連五買相挺下再飆天價583元，帶動遠東新(1402)、新纖(1409)、東和(1414)、南紡(1440)、力麗(1444)、業旺(1475)、怡華(1456)、集盛(1455)等跟進大漲，類指漲幅列居上市類前段班。

台系紡織供應鏈首季見到強勁復甦，里昂證券最新針對紡織上游供應鏈調查顯示，來自下游布料與服飾的需求依然強勁，不只反映在儒鴻(1476)第一季營收強勢表現上，也將推升第二季營運，研判營收可望季增8％、年增62％。受惠美系客戶庫存偏低，回補庫存需求將持續發生，拜產品組合轉加及產能利用率高於九成、提高生產效率所賜，儒鴻毛利率將有明顯進步，推測合理股價拉升至空前未有的690元，給予「買進」投資評等，儒鴻(1476)今在外資連五買帶動下勁揚逾3%，再寫天價583元，帶動紡織股強勢表態。

國內紡纖廠因巴黎協定訂下2050年達成淨零碳排放的目標，Nike、ADIDAS等全球品牌服飾廠積極響應巴黎協定，要求紡織產業供應鏈減廢、減排，在2030年時必須有九成以上材料為回收再製；包括遠東新(1402)、新纖(1409)、南紡(1440)、力麗(1444)等廠均超前部署，從投資綠能製程或增加再生酯粒產能，逐年提升環保材質紡纖產品比例。在漲勢落後其餘原物料族群以及外資昨日買超相挺下，包括遠東新(1402)、新纖(1409)、南紡(1440)、力麗(1444)今日齊獲買盤敲進，股價同步走高逾3%，成為人氣指標。

台股資金前段時間集中於非電族群，而紡織股漲勢落後其餘原物料族群，操作上「進可攻、退可守」。不過，紡織股中同時亦為「東奧概念股」，隨日本疫情大爆發，東奧能否舉辦再成未知數，現階段並不建議投資人重壓；惟後續若真傳出停辦，將可望成為「最後利空」，投資人屆時反倒可大膽搶進。觀察台股盤勢動向，法人分析，大盤後續先看季線16,446點作為重要支撐，在美股尚未見到轉空前，以台股技術指標過熱的修正整理視之，止穩轉強關鍵在於融資是否大幅減碼，以及外資期貨空單低檔出現明顯回補的兩大訊號，研判在此之前，指數可能以大幅震盪的整理方式，化解籌碼面的混亂賣壓。

(時報資訊)