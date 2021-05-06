據了解，中國去年精煉銅淨進口量激增38%，至440萬公噸，打破了歷史紀錄，且對世界其他地區的金屬需求量比2018年的峰值高出100萬噸，比2019年的進口量高出120萬噸。

在大量的購買熱潮，進而推動倫敦金屬交易所(LME)銅價從去年3月新冠疫情低點的每公噸4,371美元升逾每公噸10,000美元，截至周四(5/6)台北時間10:35，(LME)期銅價格上漲0.53%，報每公噸10,002美元，盤中最高觸及每公噸10,028美元。(商品行情網)

(時報資訊)