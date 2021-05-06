鍍鋅鋼大廠燁輝(2023)第一季在兩岸鋼市需求強勁，加上受惠鋼價調漲，本業獲利大增，第一季淨利11.04億元，每股盈餘0.58元。
燁輝自去年下半年隨著兩岸鋼市逐步好轉，本業轉好，加上業外售地挹注，去年第三季起營運轉盈，去年也有獲利的成績；2020年每股盈餘0.39元，比前年轉盈。
今年第一季鋼市持續暢旺，加上鋼價上漲，燁輝本業營運更好；第一季營收186.9億元，年增約47.7%，持續攀高，營業淨利10.63億元，歸屬於母公司業主淨利11.04億元，基本每股盈餘0.58元，比去年同期的虧損大幅轉好。
隨著中鋼第二季盤價持續上漲，燁輝也跟進調升產品售價，公司受惠內、外銷客戶下單力道續強，產能持續滿載，可望帶動第二季營運持續成長。
另外，燁輝轉投資的燁興(2007)第一季營運同步好轉，較去年同期由虧轉盈。
燁興第一季營收16.72億元，營業淨利8740萬元，歸屬於母公司業主淨利1819萬元，基本每股盈餘0.03元。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。