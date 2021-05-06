美國健身器材新創公司Peloton周三宣布出於安全考量，將召回發生傷亡事故的跑步機，並為沒有更早採取行動表達歉意，受此影響，該公司周三股價暴跌14.56%，收在82.62美元，市值一夕蒸發41億美元。

儘管數周之前就有報告指出該公司所生產的跑步機造成多人受傷與一名兒童死亡，Peloton仍然堅稱「沒有理由」停止使用此款健身器材。

美國消費品安全委員會（U.S. Consumer Product Safety Commission）4月提出報告，警告消費者有關於使用Peloton的 「Tread+」跑步機可能面臨的危險。當時Peloton駁斥這份報告「不正確，且誤導大眾」，其執行長John Foley周三為公司最初的反應道歉。

他坦承在消費品安全委員會要求召回Tread+的最初回應上，Peloton犯了錯誤，「我們從一開始就應該更積極地與他們配合，為此，我深表歉意。」

自3月18日執行長Foley披露旗下跑步機造成一名兒童死亡以來，Peloton的市值已經跌掉74億美元。

這家有「健身界的蘋果＋網飛」之稱的新創公司是去年華爾街股市的大贏家，其股價在2020年飆漲逾400%。因投資人看好疫情期間該公司的成長前景，Peloton的市值在今年1月中旬達到490億美元，站上了顛峰。其2020年營收為18億美元，較2019年的9.15億美元暴增1倍。

但到了2021年，事情出現變化，今年以來Peloton股價已下挫45%。隨著加快接種新冠疫苖和經濟逐步解封，居家防疫概念股的吸引力也開始消退，視訊會議平台Zoom和影片串流平台網飛等個股也開始淡出投資人的目光，但受到跑步機事故影響，Peloton的表現更為疲弱。

Peloton將於周四盤後發布季報。

(時報資訊)