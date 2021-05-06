博弈設備廠廣錠(6441)受惠客戶集中拉貨及訂單遞延效益挹注，2021年4月合併營收以三位數「雙升」強彈衝上3.21億元新高，單月便超越首季記錄。展望後市，雖然缺櫃態勢尚未紓緩，但公司預期營運將逐步回溫，新業務布局效益將自下半年起發酵。

廣錠股價去年11月初飆上182元新高後震盪拉回，近日受首季業績疲弱及台股拉回影響明顯下跌，昨（5）日跌破百元、重挫9.7％至90.3元，創近10月低點。由於半年來股價已腰斬，今（6）日在營運轉強題材激勵下開盤跳鎖漲停價99.3元。

廣錠公告4月自結合併營收達3.21億元，較3月0.99億元跳增近2.25倍、較去年同期0.72億元跳增近3.45倍，刷新歷史新高。累計前4月合併營收5.67億元，較去年同期3.85億元躍增47.16％，一舉扭轉首季衰退21.5％態勢、改寫同期新高。

廣錠因海運缺櫃影響訂單出貨進度，在完整出貨前無法認列全部營收，造成今年首季營收季減47.38％、年減21.5％至2.45億元，毛利率1.8％、營益率負20.73％雙創新低，營業虧損達0.5億元。歸屬母公司稅後虧損0.44億元、每股虧損1.16元，亦雙創新低。

在首季部分訂單遞延認列，加上客戶新單集中拉貨帶動下，廣錠4月營收上演翻盤秀，單月營收即達3.21億元，一舉超越首季紀錄。雖然目前缺櫃態勢尚未紓緩，但公司預期首季營運將是谷底，後續業績將逐步回溫，布局的離岸風電海事工程新業務將自下半年開始發酵。

廣錠持續轉型開拓利基型市場，2019年底宣布攜手美國普威及日本村田合攻儲能商機，看準離岸風電建設及後續的儲能需求商機，去年10月設立持股52.8％的合資子公司特瑞斯海事技術服務，並取得正崴集團旗下富崴能源的台電離岸風電二期海事工程項目。

特瑞斯上月底與丹麥商凱得（K2M）簽署台電離岸風電二期海事工程合作協議，雙方將共同合作台電離岸風場二期的海上變電站、海纜設計與管理服務，預計今年先展開設計，廣錠下半年可先認列約8～10億元營收，挹注營運動能。

而廣錠取得普威的儲能電池櫃組裝製造，今年訂單需求續旺，並規畫下半年推出自家100kW電池模組新品，有助儲能業務毛利率提升。同時，本業的博弈設備在手訂單仍有10多億元，預期今年出貨動能可望逐步恢復。

(時報資訊)