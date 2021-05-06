中國大陸4月29日成功發射長征5號B遙二運載火箭(簡稱長征5B)，將天和核心艙成功送上太空；不過，長征5B的殘骸卻不受控地在太空中飄盪。美國太空司令部4日發布聲明稿，軍方已掌握長征5B的動態並全力追蹤位置。預計其將於8日重返大氣層，屆時才能推估確切墜落點。

「Military.com」5日報導，五角大廈強調目前仍不知碎片的確切墜落點為何。第18太空控制中隊自4日起，每日會發布關於長征5B位置的最新消息。在該單位設立的網頁中，提供繞行地球的所有衛星與碎片的資訊，甚至小如壘球般物體的數據也都陳列，一般民眾也可瀏覽。

五角大廈聲明指出，位於加州范登堡空軍基地的地18太空控制中隊，追蹤逾2.7萬個人造物體，其中大多數在低軌道中漂流，「這些物體對太空安全與太空領域構成潛在威脅」。

美國有線電視新聞網(CNN)指出，失控的大陸火箭重返地球大氣層讓人震驚，但卻非首例。截至2020年為止，來自太空的火箭殘骸曾多次墜落地球。好消息是，雖然它不受控的衝入地球，但對人身安全的威脅卻很小。哈佛大學天文物理學家麥道威(Jonathan McDowell)表示，長征5B重返大氣層「可能不太妙；但不是地球的末日」。

「Military.com」表示，長征5B核心部分重達21噸，長約30公尺、寬5公尺。大多數的第一節火箭升空後不久，便會墜落於預定地點。剩餘碎片變成為太空船不受控制下重返地球表面的最明顯例子。

文中提到，這不是北京第一次發生火箭碎片墜落地球。1年前大陸火箭的核心節碎片，便墜落在非洲象牙海岸，並引發抨擊。當時，NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）批評北京不負責任的行為，「它飛越人口中心、重返大氣層，這相當危險。幸運的是，沒有傷到任何人」。

CNN指出，大部分的太空船碎片會在大氣層燃燒，剩餘殘骸才會對地表產生威脅；不過，像火箭這樣的大型物體就可能穿越大氣層並落入人口稠密區。2020年便發生不受控的大陸太空碎片，飛越洛杉磯與紐約中央公園上空，最後墜落在大西洋之中。

報導表示，當時墜落的太空碎片近20噸，為大陸火箭核心節碎片，是自1991年以來體積最大的失控墜落太空垃圾，在太空史上更行列第4大垃圾。另3大分別為1979年NASA天空實驗室太空站的太空碎片、1975年天空實驗室火箭節碎片、1991年蘇聯禮砲7號太空站。

但中國大陸爭議之處，在於全球各地的太空機構，往往會避免將可能重返大氣層、卻又不受控的大型物體留在軌道上，但北京卻讓這樣的物體出現在低軌道中。

麥道威表示，儘管沒有國際法明文規定，但各國做法是對於大型火箭，避免將太空垃圾留在低軌道中；北京卻放任長征5B的大型核心節在低軌道中飄盪於低軌道中。相較於其他太空機構的做法，這不是最好的做法。

麥道威解釋，考量到長征5B的推進速度，要估計精確墜落點幾乎不可能。「若他在5月8日至10日間內重返大氣層，以其超過2.89萬公里的時速來看，將繞行地球30次。假設你在墜落前1小時推估墜落點，就可能與實際位置相差2.89萬公里」。

白宮則不願回應如果長征5B的碎片造成損害，美國是否會向中國要求賠償。白宮發言人莎琪(Jen Psaki)表示，太空司令部正追蹤其位置。美國致力於解決太空碎片與太空活動增加造成的風險。美方呼籲國際合作，展現領導力與負責任的太空行為。五角大廈則表現目前還沒考慮破壞碎片，過去美國曾展現擊落重返大氣碎片的能力。

CNN分析，目前太空中的垃圾碎片已逾9,000噸，相當於720輛校車的重量。這意味著數百萬個不受控的物體，在低軌道上漂流旋轉。種類涵蓋火箭推進器、報廢的衛星，反衛星飛彈驗證後的殘骸。太空垃圾集中於靠近地球表面的軌道區，雖然對人類沒有太大風險，卻威脅進行各種任務的衛星，包括天氣預測、地球氣候研究、電信服務等。

太空碎片還威脅國際太空站的安危。自2000年以來，太空站便有太空人居住其中。迫於碎片威脅，國際太空站太空人多次調整自己航道以閃避其鋒。麥道威表示，數年前軌道上只有約1,000座衛星運行，如今這個數字已突破4,000。

針對外太空活動，目前僅有1967年制定的《外太空條約》進行規範。然而，該條約制訂之時，只有美蘇兩國進行太空活動。如今，更多的國家與商業機構投入太空飛行與探索。儘管大國不願太空成為無法無天之地，但更多法規的制定，恐讓美國與俄國喪失主導地位而不願出面制訂新法。

(中時新聞網)