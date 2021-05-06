AZ疫苗3月22日起開打，但機師、空服員等高接觸風險工作者則是在4月12日開打。近期諾富特、華航染疫事件，引發外界對接種順序的疑慮，台北市長柯文哲日前指出，應將機組員列為優先。專家對此表示，國際上都是將醫護人員放第一，原因是避免醫療體系崩潰，過去2起院內感染慣例多少病房，影響多少病人，比這次的事件更嚴重。

台北市長柯文哲日前表示，過去中央將醫護人員列為施打疫苗的第一順位，犯了戰術上的錯誤，應將被劃在防線外、比醫護更危險的機組人員列為優先。這番言論今被媒體人周玉蔻抨擊是馬後炮。

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，世界上沒有國家把機組員放第一，而是把醫護人員放第一，原因是醫護人員感染後，可能傳染很多人，病倒的話，醫療體系就會崩潰。

李秉穎表示，這次機場人員感染，就被說應該要放在第一，那防疫車隊感染了，是不是也要說讓防疫車隊排第一？國內過去2起院內感染，加起來比華航事件還嚴重。林口某醫學中心當時關了多少病房，影響多少病人？醫院是收治確診者的地方，旅館則是收國外入境的人。

周玉蔻除指柯文哲馬後炮，亦問及李秉穎，是不是懶得理柯文哲，覺得柯文哲很討厭？李秉穎則表示周玉蔻一直在挑撥離間，他並沒有討厭柯文哲，只是說不應該馬後炮，我們需要的是有建設性的建議。他也表示，若新冠病毒明年大突變，我們還要讓機場人員第一個打疫苗，會給國際笑死。

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(中時 )