台北一名少女小敏（化名）與男子阿泓（化名）透過交友APP認識7天就展開交往，小敏要求阿泓幫忙支付4000元債務，之後阿泓請小敏還錢，小敏竟告男友違反她意願強逼發生性行為。經過3年審理，台北地院認為小敏檢驗無傷，且無男性染色體，各項證據不足，判阿泓無罪。全案可上訴。

根據判決書，小敏指控，她2018年8月7日透過交友軟體認識阿泓，7天後下午2時相約北市某公園附近見面，之後被阿泓載到位於新北市的住處。誰知一進客廳阿泓就強吻她，帶她進房間吹冷氣，就直接將她拉去床上壓制，不顧小敏一直推開並喊不要，仍脫光雙方衣物以手指、下體性侵得逞。

阿泓到案喊冤，表示與小敏是男女朋友關係，僅有擁抱，沒有摸胸部、性侵等行為；此外，阿泓指出小敏以男女朋友交往為由借款4000元，他追討借款後，小敏就對他提告。

台北地院法官審理發現，小敏檢驗報告沒有任何外傷，且陰道深部、外陰部亦未檢出任何男性染色體，除了小敏的陳述，沒有其他證據佐證犯行；且查看兩人對話記錄，確實有提到償還債務。最後判定不能證明阿泓犯罪，判決無罪。可上訴。

(中時新聞網)