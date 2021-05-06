資深媒體人黃暐瀚的母親，昨（5）日凌晨在台中南區遭一輛賓士車撞飛身亡，事發後，昨日上午他強忍情緒，盡責完成工作才趕回台中處理相關事宜。消息曝光後，不少網友、政壇人士、名嘴等都紛紛湧入臉書替他加油打氣，但也有人寫下仇恨性言論，讓粉絲專頁「尚書大人真機靈」忍不住點名酸民，說「永遠不要因為有了政治立場、就沒了人性」。

黃暐瀚母親遭撞消息傳出後，引發各界關注，但有酸民卻到黃暐瀚的臉書留下偏激言論。對此，臉書「尚書大人真機靈」昨指出，他曾經因為看到自己文章底下留言有太偏激的言論，果斷刪文，哪怕是幾千讚的文也照刪不誤，就是不希望他的受眾變成這個樣子，因此希望大家能時時提醒自己，不管支持什麼顏色，「永遠不要因為有了政治立場、就沒了人性」。

「尚書大人真機靈」更將酸民的留言截圖PO上臉書，直言「不把自己當人看的人也沒有碼的必要了」。網友也在文章底下留言說，「世界上沒有什麼東西能比的上這些惡毒的發言了」「天哪！原來世界上真的有這樣的人啊？太邪惡！太恐怖了」。

「尚書大人真機靈」痛批酸民沒人性。（圖／摘自「尚書大人真機靈」臉書）

此外，尚書大人真機靈今日也在臉書提到，酒駕是個萬年議題，也是台灣人老愛抱持「應該不會怎樣」這種僥倖心態下的後遺症，但不能因為今天剛好是發生在名人家屬身上，才又再次引起重視，畢竟誰都不能保證，下一次的受害者會不會是自己或周遭的親友。

「酒駕不止是犯罪，更有可能是酒癮」，尚書大人真機靈認為，找到問題才能根治，而不是只想到修訂要高不高的罰則，更不是喊喊「酒駕零容忍」就能解決問題，當然也不要心存僥倖，才不會讓別人身陷危險之中。

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喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

酒駕是個萬年議題，也是台灣人老愛抱持「應該不會怎樣」這種僥倖心態下的後遺症。 我覺得，不能因為今天剛好是發生在名人家屬身上才又再次引起重視，畢竟誰都不能保證下一次的受害者會不會是自己或周遭的親友。 下圖是警政署公佈的數據，大家可以自己去... 由尚書大人真機靈發佈於 2021年5月5日 星期三

母遭賓士男撞亡... 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

黃暐瀚母遭賓士男撞飛亡 網友痛心湧臉書致哀：酒駕罪無可赦！

(中時新聞網)