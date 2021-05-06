父子吵架墜中彰大橋 失蹤父遺體漂下游500公尺尋獲 11:132021/05/06 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日前父子吵架雙跳橋，子獲救父失蹤，6日張父遺體尋獲。（民眾提供／黃國峰台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前父子吵架雙跳橋，子獲救父失蹤，6日張父遺體尋獲，家屬到場認屍。（民眾提供／黃國峰台中傳真） 台中市龍井區1對張姓父子4日晚間因吵架，沒想到卻雙雙負氣跳下中彰大橋，家屬急向派出所報案，當地麗水里里長陳耀墩駕膠筏下水救援，從將30歲的兒子救上岸，但張父卻失蹤，經過3日的搜索，空勤在6日上午，在掉落地點下游500公尺，找到張父遺體，警消隨後將遺體拉上岸來，家屬已到場認屍。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 高雄驚傳殺妻案 丈夫猛刺老婆8刀釀重傷呆坐客廳落網 王國材訪彰視察交通建設 允諾中捷延伸彰化續推動 (中時 ) #父子爭吵 #墜橋 #中彰大橋 #遺體 #尋獲遺體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞動力發展署中彰投分署 助婦女二度就業返職場 16:052021/05/03 寶島 中市父子夜墜中彰大橋 子獲救父失蹤 11:452021/05/05 社會 女騎士掉落大寮萬大橋 救起時無生命跡象 17:412021/05/05 社會 精障香燈腳參與媽祖回鑾 失踨近半月通霄警尋獲助返家 17:392021/05/03 社會 陸公安部「團圓行動」 年初至今找回700多名失蹤兒童 16:352021/05/03 兩岸 警察餐敘遭潑蟑螂上演《角頭3》 王世堅氣炸：現在老鼠比貓大？ 20:492021/05/04 政治 洛陽黑白掛勾 鄭州掃黑收保護傘12貪官成擒 21:262021/05/05 兩岸 中市父子墬中彰大橋跌落大肚溪 子獲救送醫父失蹤 09:282021/05/05 社會 社會十點檔》冷血港生刺殺房東床墊裹屍布疑陣 陽明山凶案揭密 21:322021/05/05 社會 中彰投防疫旅館 全面總體檢 04:102021/05/04 地方新聞 朱冠甍失事F-5E戰機打撈上岸 東檢會同運安會等釐清失事原因 17:252021/05/02 政治 社會熱門新聞 陸軍586旅爆連長邀4男女士官寢室內脫衣喝酒 軍團怒：檢討汰除 - 社會 美髮師酒駕撞死黃暐瀚母爆錯拿發票巧合 過失刑責差5倍 - 社會 美髮師撞死黃暐瀚母前公司遭網灌爆 急曝「鐵證」切割澄清 - 社會 酒駕賓士撞死黃暐瀚母 美髮師車禍前IG貼文曝光 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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