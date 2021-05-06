日前父子吵架雙跳橋，子獲救父失蹤，6日張父遺體尋獲，家屬到場認屍。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市龍井區1對張姓父子4日晚間因吵架，沒想到卻雙雙負氣跳下中彰大橋，家屬急向派出所報案，當地麗水里里長陳耀墩駕膠筏下水救援，從將30歲的兒子救上岸，但張父卻失蹤，經過3日的搜索，空勤在6日上午，在掉落地點下游500公尺，找到張父遺體，警消隨後將遺體拉上岸來，家屬已到場認屍。

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