黃子佼與孟耿如愛情長跑了7年，終於在去年結婚，但因疫情關係，基於賓客安全考量決定取消婚宴，改成舉辦「婚禮市集」，開放給眾人參加，頗具巧思，而婚後兩人不時在社群放閃、分享生活點滴，昨(5/5)身為人妻的孟耿如，卻分享自己和保全先生關在小房間的經歷，直呼過程猶如偶像劇劇情，讓她嬌喊：「真的好害羞」。

昨天孟耿如在臉書po文，透露原本要從工作室前往拍戲，但鐵捲門訊號不好，導致門一直關不上，本還緊張拍戲要遲到了，結果收到撤班通知，因此打給保全公司，請他們派員來處理，結果來了一名戴先生，孟耿如就這樣跟人家共處在一個小空間裡。

剛剛真的太曲折離奇了啦😂😂😂 故事很長但我真的很想說 就在剛剛我要離開工作室去拍戲的時候 鐵捲門訊號不好導致於我一直關不起來 正在緊張等會兒拍戲遲到怎麼辦的時候 突然接到劇組今天撤班的消息 正好，我就索性打給中興保全說我的鐵捲門感應壞掉... 由孟耿如發佈於 2021年5月5日 星期三

而鐵捲門也很不配合，帥保全一來，就能正常關起來了，但變成無法啟動，於是戴先生開始修理，而孟耿如也留下等候，就是所謂孤男寡女共處一室，孟耿如覺得她一直戴著口罩，對方應該不知她是誰，正當事情進行到要花點時間更新軟體時，「空氣凝結的過程中，只剩我木雕的敲打聲」。

她內心一直祈禱「拜託你千萬不要開口跟我尬聊」，但兩人還是開始小聊了一下，「他開始鼓勵我說做藝術很辛苦，要我加油」，保全先生分享自己玩樂團的經驗，還描述了喜歡的音樂，但孟耿如的心裡是兩樣情，「心想說趕快掰掰，我單獨和陌生男子聊天好害羞」。

最後保全先生終於開口了，問了孟耿如幾歲，發現他們年紀差不多，氣氛有些微妙，孟耿如覺得好害羞，所幸這時維修好了「我目送他離開，終於鬆了一口 氣，事後笑稱一起關在小工作室，到底什麼劇情？「但如果在偶像劇裡這個橋段應該滿浪漫的」，她還慌張拍下一張同框照，以玆證明，眾人則很想知道黃子佼的反應。

(中時新聞網)