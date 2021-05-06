台灣世界新聞傳播協會昨天公布「22縣市有感施政大調查」，施政滿意高達76.4％的台南市長黃偉哲，明年將拚連任，其中一題「請問您支不支持黃偉哲市長競選連任？」支持度高達70.7％，比高雄、台中都高，黨內人士據此民調指出，黨不宜再內耗，2022台南、高雄不宜再辦市長初選，若再淪為黨內廝殺，不只無助2022選情，恐也衝擊2024總統大選。

「22縣市有感施政大調查」中，針對新北、台北、桃園等現任首長詢問選總統的支持度，台中、台南、高雄則問競選連任市長的支持度，台南市長黃偉哲民調為70.7％，高雄62％，台中61.4％。

台南市民進黨資深黨員分析，還有17個月就是2022大選，民進黨近日染黑爭議持續擴大，要再度喚起人民熱情，困難重重，不少年輕人更對民進黨失去信心，民進黨下屆地方選舉力求擴充版圖，現有7席執政縣市不容失去，應避免不必要內耗。

有黨內人士認為，民進黨本屆市長初選以台南來說，當時黨內同志殺得刀刀見骨，若再辦初選，內鬥戲碼恐不利於團結，一旦打輸2020地方選舉，恐將危及2024年總統大選。

不過，黨內對於是否辦初選也有不同聲音，支持初選者的論調認為，若有其他人願意出來挑戰，皆屬良性競爭，過去民進黨內初選也是行之有年，初選雖激烈，但最後都能團結打勝戰。

(中時 )