衛福部長陳時中今赴立院備詢，藍委陳玉珍質詢時指出，聽聞國軍已在造冊統計要施打AZ疫苗的名單，對此陳時中透露，軍人為第七類疫苗接種對象，是下一波的開放對象，目前國防部正在統計接種人數，會依照國防部的需求提供適當的疫苗數量。
陳玉珍表示，台灣每當產品滯銷都叫國軍弟兄吞下去，例如鳳梨滯銷就給國軍吃鳳梨，美豬賣不出去就賣給國軍，「希望不要疫苗打不完也把國軍弟兄推上第一線幫忙打」，對此陳時中允諾，疫苗接種絕對會尊重國軍弟兄的個人意願，保證不會下令要國軍弟兄幫忙打疫苗。
(中時 )
衛福部長陳時中今赴立院備詢，藍委陳玉珍質詢時指出，聽聞國軍已在造冊統計要施打AZ疫苗的名單，對此陳時中透露，軍人為第七類疫苗接種對象，是下一波的開放對象，目前國防部正在統計接種人數，會依照國防部的需求提供適當的疫苗數量。
陳玉珍表示，台灣每當產品滯銷都叫國軍弟兄吞下去，例如鳳梨滯銷就給國軍吃鳳梨，美豬賣不出去就賣給國軍，「希望不要疫苗打不完也把國軍弟兄推上第一線幫忙打」，對此陳時中允諾，疫苗接種絕對會尊重國軍弟兄的個人意願，保證不會下令要國軍弟兄幫忙打疫苗。
(中時 )
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