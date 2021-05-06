台灣藝術大學教授、知名畫家張進勇一家人合影。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

張進勇與楊企霞夫妻鶼鰈情深。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

台灣藝術大學教授、知名畫家張進勇，5年前昏迷迄今，有鑑照顧與醫療費用非常龐大，他的畫家妻子、同樣也是台藝大校友的楊企霞，代辦「張進勇教授2021年遇合化境當代彩墨個展」，以籌措照護費用。而開幕茶會將在5月10日舉行。

張進勇2016年在台藝大上課，下課時回到研究室休息，不知何故跌倒，造成頭部撞傷而陷入昏迷，當時學生發現後，立即打119電話叫救護車送醫，但是直到現在都還沒清醒。

楊企霞表示，丈夫平常身體沒有異狀，到今天都無法理解，怎麼會因跌倒而陷入長期昏迷。回想起事故發生頭1年，因為醫院規定住院不得超過1個月，只能不斷轉院，後來她接丈夫回家親自照料，至今也已經4年。

楊企霞指出，始終沒有放棄先生，5年來她持續溫柔告訴丈夫，會一直守著他，等他康復。張進勇則從完全沒有知覺，到現在眼珠已可轉動，「張老師現在聽到熟人的聲音都會掉眼淚，也會握緊對方的手，只是尚未清醒過來」，她與孩子還有身邊所有親友們，也都一直期待他能甦醒。

至於張進勇的財務情況，台藝大在2020協助辦理提早退休，讓他有退休金可領，不過5年多的照顧與醫療費用非常龐大，楊企霞本身是畫家，沒有專職工作，只有在台藝大等校擔任兼任老師，備嘗辛苦，而且出事時，3個孩子都還未成年，原有積蓄已經耗盡。

為維持生計，楊企霞除了考進博士班，盼爭取專任教職，三子也都進入台藝大就學，成為父母的學弟，長子在音樂系，次子、三子跟父母一樣就讀書畫藝術系。

為了幫助張進勇夫婦，台藝大教授吳漢宗等師生，2021年4月曾舉辦「善緣——2021扇圓水墨作品展」義賣，協助募款。本次由楊企霞代辦的「張進勇教授2021年遇合化境當代彩墨個展」，則是以「遇合化境」為主題，經由內化的情思，透脫外在的形象，具體的呈現思與境偕，神與物遊之境，展出作品展現出藝術家堅韌旺盛的生命力。

(旺報 )