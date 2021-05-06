哈登(James Harden)本季離開待了許久的火箭，到籃網與厄文(Kyrie Irving)、杜蘭特(Kevin Durant)組成新三巨頭，實力相當可觀，而說到哈登過去在火箭其實也跟一些球星合作過，包括保羅(Chris Paul)、「魔獸」霍華（Dwight Howard）等人。

據今早知名記者洛伊(Zach Lowe)長文表示，卡培拉（Clint Capela）本季有出色表現，文中也透露他在火箭成長時期的一些故事。他在文中說道：「卡培拉15-16賽季先發35場，有時會和霍華一起搭配，而在霍華和哈登關係惡化時，卡培拉曾試圖成為他們的溝通橋樑，調解兩人紛爭。消息稱火箭内部一些人想知道，是霍華故意在為哈登擋人時造成擋拆失誤，還是他沒有達到哈登想要的擋人次數。」

"I am going to outwork you the whole game." From overwhelmed kid dealing with a cultural adjustment and expectations of superstars in Houston to old head in Atlanta -- Clint Capela is the unsung hero of the Hawks' playoff run: https://t.co/nRRqkOfCP2 — Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) May 5, 2021

不過哈登也曾經對霍華釋出善意，在2014年火箭面臨傷病潮時，他回應記者說：「霍華和我是火箭隊的基石，其他人都是角色球員或一塊能使球隊完整的拼圖，我們現在失去幾塊拼圖，也加入其他拼圖，我想我們下季會沒事的。」而或許這只是對外宣稱的官方說法，許多媒體都爆料霍華的離開仍是因為哈登造成。

據著名NBA記者馬克馬洪(Tim MacMahon)報導，自2012年被交易到火箭，哈登對火箭陣容的人事調整擁有最終決定權。這也讓人聯想到保羅離開是否也與他有很大關係。而當時霍華在火箭期間全部出任先發，13和15年都打了71場，14年因傷只打了41場，在火箭這三年他都還有平均15分和10籃板身手，不過自從離開魔術他的職業態度就慢慢遭外界質疑，場內外風波更是蓋過他的比賽表現，而他與哈登的「擋人事件」真如記者所言嗎？或許往事已難再追究了！

(中時新聞網)