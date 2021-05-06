中央流行疫情指揮中心昨天頒布疫苗接種假新制，讓施打完疫苗的民眾能夠合法向僱主請假，不過由於僱主可以不支薪，引來不少民怨，衛福部長陳時中今天到立法院備詢時遭國民黨、民眾黨立委要求檢討，但陳時中強調，公務人員請疫苗假不會被扣薪，至於民間企業部分，會再與勞動部討論。

陳時中今天到立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，藍委徐志榮質詢時認為，疫苗接種假的申請條件太過模糊、抽象，此外不強迫僱主給薪，是否變相代表勞工的每月薪資會被扣掉2天？

陳時中表示，疫苗接種假的推出就是給民眾多一種請假選擇，但前提是要取得疫苗接種證明，至於請假條件只要接種者有任何自覺的不良反應，都可申請。

給薪方面，陳時中舉例，以公務人員來說，若是每月薪資三萬元，請假打疫苗的那兩天，不會被扣薪水，等同是有薪假；至於民間企業若要比照辦理，「我們也相當感謝。」

徐志榮也笑說，疫苗假推出後，相信每周一、四的疫苗接種人數都會很高，因為可以連放4天，不過民眾黨立委賴香伶、國民黨立委陳玉珍也呼籲，為增加國內疫苗覆蓋率，指揮中心應再與勞動部研議推出有薪疫苗假，對此陳時中也允諾會帶回去再與勞動部討論。

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(中時 )