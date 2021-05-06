華航機師染疫風暴延燒，再度讓外界看到航空業高風險的特性，桃園國際機場公司總經理但昭璧今與機場駐站單位200多名員工排隊打疫苗，並呼籲第一線同仁及工作單位都應儘早接種疫苗，構築國門防護網。

中央流行疫情指揮中心日前擴大新冠肺炎疫苗接種對象，行政院長蘇貞昌也呼籲機場相關工作人員盡速施打疫苗，桃園市政府於桃園機場第2航廈設置疫苗接種站，5月3日起開放接種報名，機場內各單位員工登記踴躍，6日、7日開放500個名額迅速搶完。

但昭璧今帶領同仁施打疫苗，他表示，桃園機場是防疫的第一線，疫情爆發以來，國門超前部署各項防疫措施，除維持機場正常營運，也為國內防疫爭取許多空間與時間，如今防疫進入下半場，國境開啟的關鍵在疫苗，桃機公司配合政府政策提高接種率，讓機場工作人員能夠保護好自己，才能做好守護旅客及國境防疫的工作。

目前機場公司有近700名員工，已有約30人完成接種疫苗，5月起將加速安排員工接種，並持續強化員工自身防護意識。此外，機場內駐站各單位超過3萬名員工，桃機呼籲務必遵守防疫規定，盡速施打疫苗。

桃機指出，今日接種包括機場公司、防疫計程車隊、CIQS（關務署台北關、航警局、移民署國境事務大隊、動植物防檢局)、觀光局機場服務中心、信實清潔、良福保全，以及各商業服務與航空公司從業人員等各駐站單位員工，均踴躍參與疫苗接種。

(中時 )