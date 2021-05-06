由多個團體組成的「學校供餐法推動平台」6日召開記者會，催生學校供餐專法，建議我國可以借鏡飲食型態、教育體制、文化風俗相近的日本及韓國，訂定《學校給食法》管理學校供餐，提供學生健康安全衛生的膳食，並呼籲我國的學校供餐法制化應將「尊重專業、源頭管理食材、資訊公開、傳承飲食文化」等4大面向納入考量。

(中時 )