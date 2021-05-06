學校供餐法制化 民間籲速訂專法保障食安 11:442021/05/06 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「學校供餐法推動平台」6日召開記者會，催生學校供餐專法，建議我國可以借鏡飲食型態、教育體制、文化風俗相近的日本及韓國，訂定《學校給食法》管理學校供餐。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由多個團體組成的「學校供餐法推動平台」6日召開記者會，催生學校供餐專法，建議我國可以借鏡飲食型態、教育體制、文化風俗相近的日本及韓國，訂定《學校給食法》管理學校供餐，提供學生健康安全衛生的膳食，並呼籲我國的學校供餐法制化應將「尊重專業、源頭管理食材、資訊公開、傳承飲食文化」等4大面向納入考量。 花蓮退役抽水機贈兩校 雨水撲滿奏效 台南校園農場免休耕 (中時 ) #學校 #供餐 #專法 #法制化 #民間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立院初審通過成立數位發展部 22:202021/05/05 財經 NCC修法管網路 藍諷伸東廠之手 04:102021/05/05 政治要聞 政院放寬育嬰假 夫妻可同時申請 04:102021/05/06 金融．稅務 都更、危老重建 都可聘移工 04:102021/05/05 財經要聞 新設數位發展部 拚本會期三讀 04:102021/05/05 金融．稅務 台中假鈔訂餐換真鈔 惡搞外送員 04:102021/05/06 地方新聞 資安即國安 四年砸83億做大產業 04:102021/05/06 財經要聞 顧健康聯盟反空汙 要邁踹共 04:102021/05/05 地方新聞 10多名外送員擠爆校門口 比對客人姓名才知出事了 11:322021/05/05 生活 一旦列為專輔學校 教師非自願離職就可領慰助金 11:402021/05/05 生活 資安大會登場 台灣資安產值 2025估達780億 04:102021/05/05 財經要聞 生活熱門新聞 鋒面挾密集閃電 時雨量達62毫米 最大降雨熱區出爐 - 生活 插頭上為何有2個小圓孔 內行曝3大實用功能 - 生活 老公驚傳是華航確診機師 女主播發文回應了 - 生活 下波鋒面報到時間出爐 氣象局長嗨PO一張圖：雷雨季來了！ - 生活 竹市女童曾住諾富特 一家四口居家隔離中 班級通知單曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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