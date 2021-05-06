35歲周姓男子為桃園市某倉儲業少東，每月薪資10餘萬元，上月底被警方查獲在台南市承租「透天厝」栽種大麻，警方查扣大批證物。（翻攝畫面）

35歲周姓男子為桃園市某倉儲業少東，每月薪資10餘萬元，上月底被警方查獲在台南市承租「透天厝」栽種大麻，警方查扣大批證物。（翻攝畫面）

35歲周姓男子為桃園市某倉儲業少東，每月薪資10餘萬元，上月底被警方查獲在台南市承租「透天厝」栽種大麻，警方查扣大批證物。（翻攝畫面）

35歲周姓男子為桃園市某倉儲業少東，每月薪資10餘萬元，上月底被警方查獲在台南市承租「透天厝」栽種大麻，警方查扣大批證物。（翻攝畫面）

倉儲少東種大麻遭逮 找「館長案」槍手律師事務所辯護

倉儲少東種大麻遭逮 找「館長案」槍手律師事務所辯護

35歲周姓男子為桃園市某倉儲業少東，每月薪資10餘萬元，上月底被警方查獲在台南市承租「透天厝」栽種大麻，由於大麻數量不少，警方也懷疑他並非僅個人吸食，周嫌第一時間找來與「館長案」槍手同一家律師事務所的律師，財力相當雄厚，檢察官向法院聲押禁見獲准。

據悉，周嫌家族在桃園市經營倉儲業，他為家中長子、兄弟姊妹都在家族企業中上班，每月可領12萬至16萬元薪資，偶而會外派到台南洽談生意。

周嫌經友人慫恿後吸食大麻成癮，他以每月近2萬元租金在台南市承租「透天厝」，1、2樓作為前往台南洽公時的休息住所，3、4樓則規畫為大麻栽種區，周嫌採企業化經營，分為「幼苗區」、「成長區」、「花期區」等，為相當專業的大麻栽種場。

新北市刑大偵八隊獲報與台南市刑大偵三隊共組專案小組，報請台南地方檢察署思股檢察官李政賢指揮偵辦，經2個月蒐證於4月29日上午前往查緝，現場查獲大麻活株共27株、乾燥大麻成品（含大麻花）274.75公克、大麻種子等證物。

此外，在栽種區也查獲光照設備、風扇、營養液、溫溼度感測器、PH檢測器、電子磅秤、研磨器、包裝袋、烘乾設備及製造大麻工具，儘管周嫌辯稱是要自己吸食，但警方並不採信，懷疑有從事販賣等行為。

周嫌第一時間也找來與「館長案」槍手同一家律師事務所的律師辯護，警方訊後依違反《毒品危害防制條例》移送法辦，檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准，檢警正擴大追查大麻原料來源及下游流向。

新北市刑大指出，民眾若發現居家社區及鄰近社區有毒品的問題，應勇於向警方檢舉，共創安居樂業之生活環境。大麻屬列管二級毒品，依《毒品危害防制條例》第4條第2項規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；第12條規定意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。刑責相當嚴重，切勿以身試法。

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(中時 )