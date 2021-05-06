偶像男星張立昂，被爆與一名女大生交往期間疑似劈腿廣告女星，甚至不喜歡戴套，導致女星得了淋病，多年來清新形象瞬間全毀，對此，向來說話犀利的網紅陳沂嘲諷：「這是性運符的概念？」

陳沂在臉書PO文表示有則無聊的影劇新聞，主角是位不紅的男藝人張立昂，被爆疑似劈腿玩女大生，結果被抓包後反被爆料都不戴套，但爆料內容又說他隨身攜帶的LV包包裡，都有放藥包及隨身攜帶的保險套，不禁反問：「他不愛戴套為什麼還要隨身帶保險套啊？」接著嘲諷：「這是性運符的概念？」

今天有個無聊的影劇新聞是說，不紅的明星張立昂 Marcus C 疑似劈腿玩玩女大生，然後女大生爆料他都不戴套。 可是爆料內容又說他隨身攜帶的LV包包裡面有放藥包還隨身帶保險套，但他不愛戴套為什麼還要隨身帶保險套啊？ 性運符的概念？ 由陳沂發佈於 2021年5月5日 星期三

對此，網友紛紛留言：「隨身攜帶和到時候會拿出來戴，根本是兩件事」、「男的不想跟女的在一起，女的不甘心才爆料的吧」、「備著才能拐到妹子啊，很多男生會備著，但關鍵時刻不想用」、「聽說在錢包裡放保險套是守財」、「像有些人戴口罩也不一定有戴好。有些人有放雨衣也不一定會穿」。

對於張立昂接連爆出醜聞，據悉可能是廣告女星分手過程不太愉快，故意留話給女大生，才衍生一連串傳聞，所屬經紀公司群星瑞智表示：「立昂跟女大生認識期間，是單身狀態，曾對對方有好感，也覺得可以深入認識，但對於現在這樣情況發展感到遺憾。對方言論之中多有不實之處，公司已與律師研議，不排除嚴正提告。」

(中時新聞網)