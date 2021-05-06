【LIVE直播】解決少子女化問題？行政院會後記者會說明

因應子女化，衛福部及勞動部今於行政院會向行政院長蘇貞昌報告「建構安心懷孕友善生養環境」，蘇揆聽取報告後，同意實施擴大不孕症試管嬰兒補助方案、增加產檢次數及項目、放寬育嬰留停及調整工時彈性等三大政策。

內政部統計，我國總生育率趨勢，近10餘年總生育率都徘徊在1.10至1.20間，2017年底出生嬰兒數降至20萬人以下，去年僅出生16萬5429名嬰兒。晚婚及不婚影響生育人數部分，前年婦女平均初婚年齡為30.4歲，婦女生育第1胎平均年齡為31歲，育齡婦女生育第1胎年齡逐年延後，生育胎次也會有減少趨勢，因此，政府提出「助圓夢、安心生、放心養」三項具體措施，以因應少子女化。

衛福部表示，參考醫學實證及國際作法，將現行免費提供10次產前檢查增加至14次、新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波，及調高產檢診察費及檢驗費用，以提升產檢品質，降低妊娠與生產併發症，減少孕婦和新生兒死亡。預估每年將投入12.5億元，有16餘萬孕婦受惠。

依據性別工作平等法，現行產檢假為5天，未來將提升至7日，增加的2日薪資由政府補貼，不加重雇主負擔。育嬰留職停薪彈性申請部分，為鼓勵雙薪家庭父母能夠共同陪伴子女成長，並給予經濟支持，將修正性別工作平等法、就業保險法及相關辦法，使育兒父母可同時申請育嬰留職停薪並請領津貼(含補助)。

此外，未來不論配偶是否就業，也不再限定需有正當理由，受僱者都可以申請育嬰留職停薪。基於雇主人力調配，以申請時「應提前預告雇主」為配套措施，使勞雇雙方在和諧關係下，共同營造友善生養的職場環境。

為降低接受人工生殖療程費用的經濟壓力，政府將擴大不孕症試管嬰兒補助對象為一般不孕夫妻(至少一方具我國國籍，且妻年齡未滿45歲)。補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次，並依年齡區間及療程範圍提供每胎不同次數及成數的補助條件，預估每年投入26至32億元，嘉惠不孕夫妻2.3至2.8萬對。

(中時 )