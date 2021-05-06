前高雄市長韓國瑜2019年間獲國民黨提名參選總統，前民進黨立委賴坤成為打擊韓的聲勢，在節目上抹黑韓「在酒店背心經」等語，挨告誹謗遭起訴。台北地院今（6）日開庭，賴庭後受訪表示，希望韓不要再浪費司法資源，來個大和解，說不定就會支持他來選黨主席。

檢方起訴指出，賴坤成2019年7月30日上《鄭知道了》節目，爆料韓國瑜任職北農總經理期間，會在酒店背心經給小姐聽，「一手念經，另隻手就要問黃光芹」，表演完後小姐鼓掌，韓就會給小費，出手闊綽。因賴未合理查證，虛構情節，主觀上有誹謗不確定故意。

北院今開庭，賴坤成否認有誹謗故意，因他一度被視為北農總經理人選，自然會先對北農事務進行了解，這些事情都是北農員工、董監事等人告訴他的，具有一定可信度，且韓也自承喜歡上酒家，他講的都是事實。

賴的辯護律師則說，當時正值政治敏感時期，有些言論無可避免會比較有針對性，而總統候選人相關行為都可受公評，偵查期間未能達成調解，覺得可惜，目前仍有意願與韓和解。庭末，法官諭知擇期安排雙方調解。

賴坤成庭後表示，在總統高度的選舉過程中，候選人被檢驗是理所當然，韓國瑜上酒家是大家普遍公認，韓自己都自爆以前很荒唐，「如果我說馬英九到酒家念心經，那真的汙衊，但對韓來說，剛剛好而已」。

賴並說，選舉已經選完，韓國瑜也被罷免了，不必再浪費司法資源，希望能透過調解，與韓來個大和解，「說不定談完後，我會支持他選黨主席。」

(中時 )