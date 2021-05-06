可成(2474)公布首季財報，第一季營收126.3億元，季減32.4%，年減28.3%，毛利率31.8%，營益率22.2%，稅後純益25.1億元，年減35.9%，每股稅後純益3.3元，不如法人預期。外資法人出具報告給予「減碼」評等，目標價為165元。

法人認為，可成首季的毛利率偏低，僅達30%左右，法人原預期可成毛利率受惠於產品結構調整，去年底擺脫低毛利率的手機機殼相關業務，今年首季毛利率表現應該可以更高。

但實際上，可成今年首季毛利率是持續回升，31.8%的毛利率已改寫近9季來新高

展望第二季，外資法人認為由於零組件缺貨衝擊，使營收有下滑風險，估季減5-10%。可成今年也提出新版股利政策，期望在公司轉型之際，除了將充沛現金有效運用投資併購外，也持續回饋股東，預計未來3年至2024年，每年預計發放每股10元現金股利，最終配發金額仍需由董事會與股東會決議。

(時報資訊)