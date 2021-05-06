代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，4月分數來到37.2分，較3月份減少0.5分，對應燈號則維持黃藍燈，已連續十四個月亮出黃藍燈。風向球六大構成項目中，僅新成屋供給量分數下滑，預售屋推案量、報廣量、來人與成交組數等四項分數持平，只有議價率一項分數上升。住展雜誌研發長何世昌表示，在政府重手打房之下，買氣未來進一步擴張，短期內房市仍未能跨越綠燈門檻，但營造成本高漲而建商反映在售價上，因此只有價格仍不受影響、穩健上揚。

4月為傳統旺季預售屋推案量約8百多億元，4月新釋出的成屋案則縮減至約2百多戶，建案一波波推出，而價格是不斷墊高。北台灣各縣市平均議價率再度縮小，4月新建案議價率概估值約11.5％。北台灣各縣市中，以台北市平均議價率約13.5％最高，而宜蘭縣約7％最低。

雖然目前政策面對房市不利，但所幸今年台灣經濟成長動能強勁，所帶動的龐大購屋需求仍值得期待；尤其是相對低總價的首購市場，仍是北台灣建商搶攻的主要目標。為了降低首購購屋門檻，業者積極推出迷你宅搶市，近期更出現總建坪僅17坪的迷你透天厝，如此迷你的透天恐無人能出其右。何世昌認為，而在打房抑制之下，目前市場上投資需求快速冷卻。不過，因國際原物料價格大幅上漲，預料通膨疑慮會升高，未來「置產抗通膨」的需求可望轉熱，成為房市進一步上揚的墊腳石。

(時報資訊)