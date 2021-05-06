有些人說話特別尖銳，不知不覺可能樹立不少敵人。星座運勢網站「星座上上簽」分析，處女座、天蠍座、白羊座的人說話最傷人，尤其在吵架的時候，講出口的話句句刺入對方的心，讓人聽了失望又難過。

▍1.處女座

雖然處女座不喜歡爭吵，第一時間也會選擇忍耐，但是特別禁不起激將法，只要被嗆就很容易爆發，他們觀察力很強，所以罵人的時候特別能罵到痛點，簡單幾句話就能把人罵到體無完膚，說話非常傷人。

▍2.天蠍座

天蠍座的防備心很強，只要覺得被攻擊，就會用毒舌反攻，另外天蠍座又是刀子口豆腐心，明明是出自關心，講出口卻是難聽的話，讓人聽了很不舒服，而對他產生誤會，種種原因讓旁人覺得天蠍座說話很傷人，想與他保持距離。

▍3.白羊座

白羊座性格直爽，常常憑直覺做事，當他生氣的時候，說話會不經大腦，講出許多傷人的話，令人失望又難過。他們性格比較急躁，說話又不會考慮太多，雖然知道他不是壞人，但還是容易被他的話語惹火，這行為使白羊樹立不少敵人。

(中時新聞網)