中市環保局強調，市府不反對興建天然氣機組，但相對燃煤機組必須退場，這是市府一貫的立場，也是市民的期盼。（台中市政府提供）

台灣環境公義協會及中台灣教授協會等單位6日舉行記者會，台灣環境公義協會理事長洪正中說，增氣減煤一定要繼續及改善空汙與保護藻礁是可共存共榮兩大議題，市府阻撓燃氣機組建置，反造成既有空汙量持續存在。中市環保局強調，市府不反對興建天然氣機組，但相對燃煤機組必須退場，這是市府一貫的立場，也是市民的期盼。

台灣環境公義協會、中台灣教授協會、水源地文教基金會與中市錦平里社區發展協會等，6日在台中市議會民進黨團舉行記者會。洪正中說，台中真正減煤政策制定者是林佳龍，當時負責執行規畫建制台中市生煤管制自治條例的人，正是當時他擔任前環保局長任內，若非林佳龍時期制定管制生煤自治條例，要求中火4年內需減煤四成，目前不可能有任何減煤成績。

中台灣教授協會理事蘇勳璧指出，珍愛藻礁公投目標是「非核、減煤、救藻礁」，我們敬佩珍愛藻礁聯盟的排序與大多數台灣人的目標是一致的，也是台灣要成為「非核家園」是首要目標，但前提都必需是在保證台灣電量安全下才能堅持；中台灣教授協會樂意站出來支持三接外推加浮動式方案，呼籲珍愛藻礁體會民眾呼吸健康權的重要性。

民進黨市議員張耀中、李天生、黃守達、周永鴻發言說，增氣減煤是大家共識，燃煤機組除役後不拆除，事涉台灣可能遭逢兩岸軍事危機；基於國安考量，中火燃煤機組確不宜即時拆除。燃煤機組存在並不表示就會造成中火「火力全開」，真正會造成空汙是「燃煤量」，市府應在燃煤量上限制中火，不要在拆不拆燃煤機組上打轉，結果受害的是台中市民的健康。

中市環保局指出，環保團體表示「真正會造成空汙就是燃煤量」，顯見減少高汙染的燃煤發電是大家的共識，感謝環保團體肯定市府的堅持。生煤管制自治條例在前市長林佳龍任內通過、盧市長任內落實並大步邁向減煤目標，才能達到目前的減煤成果，並且大幅改善空汙。

環保局表示，中央於107年修正空汙法與許可證管理辦法，限縮地方政府要求中火源頭減少生煤使用的權限，去年行政院再引用新空汙法、以台中市生煤自治條例抵觸為由，宣告可促使中火持續減煤的自治條例無效；等同中火燃煤量的核定權已由中央決定，沒有市府的稽查努力，中火難以達到現階段目標。

環保局強調，國際間已有130個國家宣示或規劃2050達到淨零碳排，並提前關閉及拆除燃煤電廠，市府的要求符合世界趨勢，也期盼中央藉此加速能源轉型、展現朝淨零轉型的決心。

(中時 )