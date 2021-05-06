【全程影音】國民黨召開「警察服膺綠色黨證 縱容黑道橫行？」記者會

民進黨立委蘇巧慧、李昆澤提案修《公投法》，其規定要求連署要附上身分證影本、且不合格數超過3萬人或連署人數10分之1以上者，要公告公投不成立，引發藍委批評這是在「閹割公投」，國民黨團總召費鴻泰更直指，這些案子就是行政院直接把修法意見交給民進黨立委來提案的。

國民黨團書記長鄭麗文批評，民進黨一開始把公投當神主牌，想用公投獨立建國，現在髮夾彎，只因為2018吃足苦頭，只好修法給公投穿小鞋，讓成案難度變高，如今828公投的「虎頭鍘」等著蘇貞昌，蘇巧慧乾脆提案沒收公投、閹割公投。

鄭麗文指出，綠委修法連署要附上身分證影本，現在民進黨到處查水表，大家都怕得要死，他們實際在推動連署時，確實也很多人不敢留紀錄，這樣明顯是在恐嚇老百姓，也違反個資保護，連署應該要便民才對，不是想辦法刁難。

此外，對於修法規定不合格數超過3萬人或連署人數10分之1以上的公投就不成立，鄭麗文則說，光是現階段要符合中選會規定就很困難了，這樣子修法下去，反對勢力只要找人亂簽不就可以破壞公投？變成用少數來否決整個公投，「以後公投案要成案比登天還難。」

費鴻泰也說，這樣要作假太容易，只要找一些大家都不認識的來亂，不管公投推動再努力，連署70萬人也能被3萬人封殺。藍委林為洲也說，連署書很多都是郵寄來的，連署點頂多只能查有沒有錯字，因為大家又不是戶政機關，能怎麼查驗資料是給真的給假的？要被破壞太容易。

費鴻泰說，蘇巧慧在家做孝女就好，不要跑到政壇做行政院打手，破壞大家的公投。費更直指，民進黨立委會提這些案子，其實就是行政院直接把修法意見交給這些民進黨立委，讓他們提的。他呼籲蘇巧慧，不要配合你父親（蘇貞昌）在政治上操作，李昆澤也不要做行政院的傀儡。

鄭麗文也痛批民進黨好像處心積慮要讓公投窒礙難行，好讓大家死心不去推公投，國民黨好歹有組織，有義工可以幫忙做連署，那公民團體怎麼辦？有這樣的資源幫忙收件、一一檢查連署書有沒有合格嗎？民進黨這種修法就是沒收公投，因為自己選不贏，所以要沒收，簡直可恥。

林為洲也指出，這件事情連網路上的年輕人都在罵，代表輿論相當反對這種修法，根本是在開民主倒車，民主如果不耐煩，那就乾脆獨裁好了，公投本來就是制衡執政者用，難道你當選就讓你亂搞4年？國民黨團首席副書記長陳玉珍也說，人民提公投案，執政黨要認真反省，不要遇到不利就改規則，可以這樣亂改規則，哪天不難想像讓大家都不能投票。

(中時 )