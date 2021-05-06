由於華航機組員、諾富特飯店引發的群聚事件全民持續關注，昨(5日)衛福部公布案1145確診外包商水電工近日的活動行程，可見他分別於4月26日、29日兩次造訪同一家飲料店，沒想到引來天團五月天主唱阿信忍不住留言問：「真的那麼好喝嗎？」最後不忘加一句：「醫護人員辛苦了」。

新冠肺炎疫情自前年底起肆虐全球，台灣一年多來同心協力對抗疫情，注重戴口罩、勤消毒的表現，被外界稱是防疫模範生，未料近日傳出華航諾富特飯店群聚感染事件，事發兩周已造成28人確診，而確診者的足跡遍布雙北、桃園，也成為近來民眾關注焦點。

阿信好奇問案1145兩度造訪的飲料店評價。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

昨衛福部臉書公告，本周一確診的案1145外包水電工，原先公布的足跡都在新北巿蘆洲，昨又進一步公開調查出的新行程，確定活動地點擴及三重，曾於4月26日晚間9點15分至深夜12點30分、4月29日晚間9點30分至10點40分兩度前往皇爵飲料三重商工店，請曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若於5/13前出現相關症狀，應佩戴醫用口罩儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。

見此，五月天阿信在衛福部的臉書留言問：「真的那麼好喝嗎？（醫護人員辛苦了）」，還加上掩嘴的害羞符號，引來1.3萬人按讚，其他網友則說：「你講完，300萬陳太太都要去朝聖了」、「飲料店要紅了！五月天阿信都出聲了！（欸）」、「那家就是很多阿伯阿桑很愛地方飲料店啊」，衛福部小編則親自回：「不懂飲料，但懂防疫，要喝飲料，要出門，記得口罩要戴好，維持手部清潔唷～就算有『洋蔥』讓你流淚，也記得不要直接用手擦喔」，用阿信的歌名回覆，不忘提醒大家防疫知識，被讚親切又超有Sense，引來許多網友朝聖。

(中時新聞網)