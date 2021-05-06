高雄市民權中油加油站本（5）月發生一起自撞車禍，據前鎮警分局今（6）日描述，一位男法師日前開車加油時，疑誤踩油門，汽車直接撞破加油站圍牆，導致現場紅磚瓦礫四散，發出巨大聲響。警方獲報後，隨即抵達現場支援，並尋求拖吊車幫助，豈料調查過程，男法師「職業病」犯，開始向員警開示「因緣匯聚時，無常現象就會發生」，佛系態度叫人大開眼界。

高雄市民權中油加油站本（5）月發生一起法師自撞車禍，法師駕駛肇事後，不只態度淡定，還當眾向員警開示，佛系態度叫人大開眼界。（圖／警方提供）

前鎮警分局調查，當時民權中油加油站員工聽到碰一聲後，一旁花圃圍牆就瞬間崩塌，接著身穿袈裟的男法師，從右車頭凹損的黑色自小客走了下來，所幸傷勢無大礙。

高雄市民權中油加油站本（5）月發生一起法師自撞車禍，法師駕駛肇事後，不只態度淡定，還當眾向員警開示，佛系態度叫人大開眼界。（圖／警方提供）

據悉，該法師姓蔡，年約60歲，法號「宏X」，事發當下無酒駕，且態度淡定異常，面對警方紀錄詢問，悠然的說起這場意外背後蘊含的佛法，表示「無常每一天都在發生，每一個人都有他的業力，業力遇到時間使然，因緣匯聚的時候，無常就會發生，無常來了，我們就要面對它，然後接受它、處理它、放下它，我現在心裡是很平靜的，阿彌陀佛。」讓員警聽了會心一笑。

高雄市民權中油加油站本（5）月發生一起法師自撞車禍，法師駕駛肇事後，不只態度淡定，還當眾向員警開示，佛系態度叫人大開眼界。（圖／警方提供）

聞道期間，員警有鑑於這起車禍撞擊嚴重，車輛若繼續上路恐有安全疑慮，於是趕緊協助蔡法師聯絡保險公司，並找來拖吊車排除肇事現場，法師對警方即時協助亦深表感激之意。

對此前鎮警分局呼籲，開車時切勿分心，注意力若稍微不集中，可能導致嚴重的交通事故，並請駕駛朋友千萬不要疲勞駕駛，充分休息再開車上路，以保障自身與其他用路人安全。至於事發原因還有待鑑定，初步研判，乃蔡法師轉彎油門力道未控制好導致，後續將賠償加油站損失。

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(中時新聞網)