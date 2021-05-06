台中市一名方姓美髮師，5日清晨駕駛黑色賓士，疑酒駕撞死資深媒體人黃暐瀚之母，肇事後竟然跑到超商買酒喝壓壓驚，引起公憤。PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）今天在臉書發文表示，黃暐瀚5年前曾呼籲用更嚴厲的法律去規範酒駕，結果今天居然是他的媽媽發生這起悲劇「母親節前夕發生這種事，真是情何以堪」，還痛斥：「這些喝酒會開車的人根本罰不怕，「支持酒駕人渣通通處以重刑」。

qn發文怒斥酒駕不重罰天理何在？（圖／翻攝自Facebook／黃拉結）

qn不滿表示，「喝酒就不該開車，這種東西是要宣導多久」，還說出二例案酒駕造成受害人家庭破滅的悲劇。

qn寫道，2012年一名葉少爺酒駕撞死一位母親，隨後死者丈夫傷心過度猝死，留下當時才8歲的女兒，「當時葉少只被判6年，結果他2016年就假釋出獄，3條人命關不到4年，天理何在？」

另外，2017年金錢豹一名顏姓酒店小姐「三度酒駕」，撞死當時正要結婚的32歲男子，後來被判處9年6個月+判賠1068萬。qn認為，顏女是累犯、毀了3個家庭，這樣的罰則實在太輕。

Qn表示，這些喝酒會開車的人根本罰不怕，支持酒駕人渣通通處以重刑，或者訂定嚴刑峻法來規範酒駕廢物，建議台灣參考日本對於酒駕者的處置方式。

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(中時新聞網)