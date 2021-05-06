39歲「國民老公」彭于晏外型陽光俊俏，還有健美的好身材，出道多年鮮少有負面新聞，是眾多女粉絲心中的男神，他最近為了新電影《熱帶往事》狂鏟肉，預告片釋出驚見瘦到脊椎骨凸起引起熱議，一度登上微博熱搜，連好友舒淇都忍不住說話了。

彭于晏首度和張艾嘉合作的電影《熱帶往事》，劇情設定於90年代末的背景，描述一個全城停電的炎熱夏夜，隱藏一起黑暗中的命案，3人捲入其中展開長達20年的糾纏。昨（5日）晚間首支預告片出爐，彭于晏戴著黑色棒球帽，眼神迷濛的望向遠方，瘦到下顎骨線條相當明顯，雙頰也整個凹進去，看起來相當頹廢；當他脫下衣服，背部驚見一排凸出的脊椎骨，一甩過往肌肉猛男的形象，敬業的態度讓網友紛紛直呼：「為了角色特意減重，彭于晏值得期待」、「彭于晏真是一部戲一個面孔，一場電影一個軀殼！換臉換人式演技」、「我男彭友每次為了電影都好拚」，也有網友擔心：「為了角色瘦成這樣會不會對身體不太好？」、「這背有點恐怖啊，太瘦太拚命了」。

彭于晏一轉到背面，就能看到清晰可見的脊椎骨。（圖／《熱帶往事》電影截圖）

彭于晏在新電影形象陰鬱。（圖／《熱帶往事》電影截圖）

就連多年好友舒淇看到彭于晏為戲瘦成皮包骨，都在男方的IG留言：「瘦成骨」並貼了三個拍拍手的符號表示讚賞，看完預告片後，一句「這個我洗翻」力挺好友的新作品，成功釣出彭于晏本人以表情符號回覆。

(中時新聞網)