國民黨昨天中常會通過「黨主席選舉作業細則」，並訂出1000萬元保證金 (本票)、300萬元作業費、20萬元登記費等門檻，遭宣布參選的孫文學校總校長張亞中批評「只認錢、不認人」。國民黨祕書長李乾龍指出，早料到有人會亂批評，但1000萬元保證金用「文具本票」即可，不是真要先籌出1000萬元，另320萬元的規定其實也很合理，「國民黨窮到快被鬼抓走了」，真心愛黨，沒必要亂向黨開槍。

組發會主委李哲華也說，張亞中不清楚規定內容而有所誤解，他歡迎所有愛黨的同志願意參選黨職，但若不清楚狀況，可打電話問一下再來評論，這樣對黨比較好。

李乾龍說，所謂1000萬元保證金是為了配合落實黨公職人員的募款責任額制度，只要先繳一張本票，即使是文具本票，填上1000萬元的數目，都算數，因為都具有法律效力，根本不必先籌1000萬放在銀行。這作法就在於主席當選人就任後，轉為黨公職募款責任額制度中黨主席的募款額度1000萬元，若未當選主席，本票拿回去就好。

他說，至於選舉作業費由200萬元提高為300萬元，經過大家很用心討論。因為這次要擴大黨員參與、提高投票率，各鄉、鎮、市、區都要設置投開票所，會達四、五百處以上，加上人力、選務工作費用，甚至還要不要辦政見會等等也要與參選人討論，這些都是開銷，無論如何，重點是選舉結束後「多退少補」，也就是使用者付費原則。

李乾龍也說，這次新訂的20萬元「領表登記費」，主要是任何公職選舉，甚至黨內其他公職初選及黨代表、中央委員及中常委等黨職選舉都有「領表登記費」，唯獨黨主席選舉沒有這項費用並不合理，選務單位設計「領表登記費」另一作用就是不要隨便來領表、出名後又不登記，徒增選務作業困擾，況且國民黨窮到快被鬼抓走了，有意參選人負擔必要費用，絕對很合理。

(中時 )