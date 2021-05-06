金門5月4日凌晨4時50分在三獅山海岸查獲1名划無動力橡皮艇偷渡上岸，企圖摸黑闖關的陸籍人士。（海巡署提供）

偷渡金門的陸客攜帶的物品之一。（海巡署提供）

偷渡金門的陸客攜帶的物品。內有一面大紅星的「工作旗」，岸巡續追查原來真正用途。（海巡署提供）

金門5月4日凌晨4時50分在三獅山海岸查獲1名划無動力橡皮艇偷渡上岸，企圖摸黑闖關的陸籍人士，目前仍續清查身分和動機中。岸巡已將其隨身攜帶的煮熟豬肉水餃銷毀和現場消毒，並未發現體溫和健康異常，將在隔離檢疫期滿後，依違反入出國及移民法、國安法送辦並進行遠距偵訊調查。

金門岸巡隊說明，5月4日凌晨4時50分，海巡署第12巡防區指揮部岸際雷達發現金門北面海域有1可疑光點持續向岸際前進，在紅外線熱顯像交叉比對後，確定不是一般正常作業船隻，隨即鎖定通報線上海巡艇及岸際巡邏人員部署海、岸勤務。

迄5時53分，第一機動巡邏站查緝幹員於三獅山陸軍E10據點岸際，成功緝獲1名手划無動力橡皮艇偷渡闖關，未攜帶任何身分證明文件的陸籍人士。

岸巡指出，該名自稱江姓的男子隨身攜帶1具行李箱，內有行動電源2顆、手機2支、銀行卡2張、熟豬肉水餃16顆、工具刀，經量測體溫未有發燒，立即進行消毒作業後，並銷毀水餃並完成初步檢疫處置。

金門地區每年都會查獲數起陸客偷渡案件，來人均口口聲聲要「投奔自由」，但經查其中不乏在對方有刑事「案底」紀錄，企圖蒙騙留置規避刑罰者。但因日前才剛發生陸客從福建石獅乘橡皮艇直闖台中港，讓朝野立委質疑海巡、海軍在哪裡的事件，金門海、岸巡隊不敢掉以輕心，持續追查偷渡真正動機。

目前已知該自稱江姓男子是在4日凌晨1時許，手划自網站購買的無動力橡皮艇，從原屬金門縣管轄，近在咫尺的大嶝島下水，約3個小時後抵達三獅山岸際，供述真假有待進一步查證。

(中時 )