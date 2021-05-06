隨著北京冬奧倒計時，各項「涉奧」工程在緊鑼密鼓地高效推進。「綠色辦奧」是北京冬奧會的重要理念之一，全部場館100％使用清潔能源供電更將是奧運史上的創舉。

大陸《科技日報》稱， 「合閘，執行！」隨著運行人員一聲令下，張北換流站閥廳內的刀閘和4座直流斷路器順利合閘，主控室監控大螢幕上的太陽能功率曲線開始逐步上升，這意味著，源自張家口的綠色電力從此接入北京電網。

大陸國網冀北電力有限公司建設部主任田生林介紹，張北柔直工程顯著提升了當地新能源外送能力。這項工程每年可向北京輸送約140億千瓦時綠色電力，供應北京市大約1／10的用電量，其中包括直接滿足北京冬奧會北京、延慶兩個賽區場館用電需求，加上張家口賽區冬奧場館就地消納當地綠色電力，使得北京冬奧會場館實現奧運歷史上首次100％使用綠色電力的目標。國網冀北電力有限公司建設部主任田生林介紹。

聚焦綠色辦奧，打造清潔低碳奧運專區。張北柔直工程總投資125億元人民幣，新建張北、康保、豐寧和北京4座換流站，額定電壓±500千伏，額定輸電能力450萬千瓦。其將張北新能源基地、豐甯儲能電源與北京負荷中心可靠互聯，大幅提升能源供給的清潔比重，為冬奧會提供堅強、充裕的綠色能源保障。

(中時 )