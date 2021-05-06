印度電信部發布公告，指中國電信企業未獲批准參與印度電信業務營運商開展5G通信實驗，對此，中國駐印度大使館表示這樣的做法既損害了中國企業的正當權益，也阻礙了印營商環境改善，盼印方多做有利於兩國互信與合作的事。

印度通信部5月4日發布5G試驗電信設備供應商名單，將允許愛立信、諾基亞、三星等全球電信設備製造商參與印度的5G試驗，但這份名單中卻未將中國企業列入其中。

彭博社指出，由於中印邊境對峙衝突，印度的電信運營商一致避免與中國電信企業在5G領域合作。報導還指，印度電信運營商避開中國華為和中興的決定，與美國、英國和澳洲方面的行動遙相呼應。

對於印度通信部5月4日的公告，華為拒絕置評，而中興通訊和印度通信部則沒有立即回應有關參與試驗公司名單的置評請求。

最新的回應，則來自中國駐印度大使館，一改近來各種援助印度抗疫的進展介紹，中國駐印度大使館發布了一則問答，題目是「中國駐印度使館發言人王小劍參讚就中國電信企業未獲印度政府批準參與5G通信實驗答記者問」。

王小劍表示，中方注意到有關公告，對中國電信企業未獲批準參與同印度電信業務營運商開展5G通信實驗表示關切和遺憾。

他說，中國相關企業在印經營多年，提供了大量就業崗位，為印通訊基礎設施建設作出了貢獻，將中國電信企業排除在合作之外的做法既損害了中國企業的正當權益，也阻礙了印營商環境改善，不利於其相關產業創新發展。

他表示，中方希望印方多做有利於兩國互信與合作的事，為包括中方在內的各國市場主體在印投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的投資和營商環境。

(旺報 )