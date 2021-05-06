近年台中房市超夯，交易量成長全台有目共睹，根據國內指標房仲業者有巢氏房屋統整實價登錄資料，統計2020全年度台中市屋齡5年以上中古屋交易熱門路段，發現西屯區、北屯區以及西區、北區最受購屋民眾青睞，其中西區、北區因利多加持，發展具潛力。在地房仲專家分析，受惠生活機能和重大議題帶動，西區、北區異軍突起，在1字頭低房價和剛性需求支撐下，中古屋房市將穩定成長。

根據有巢氏房屋統計，2020年台中市前5大交易路段唯獨西區「三民路一段」、北區「進化北路」是在3大屯區之外，交易筆數分別為141件及131件，平均交易單價落在16.2萬元和17.6萬元。

(表/永慶房仲網提供)

有巢氏房屋中清文心加盟店店東曹益進分析，西區「三民路一段」是完整成熟的既有商圈，也是台中市區內稀有1字頭房價路段，生活圈靠近一中商圈、中友商圈、第五市場，還有日曜天地Outlet、秀泰生活館、大魯閣新時代購物中心，加上10分鐘車程到台中車站、五權車站，可串聯台中車站、南區生活圈，生活和交通機能一應俱全。

由於相較西區其他商圈動輒3字頭以上的房價，「三民路一段」均價仍在1字頭，因此很受首購族喜愛，分析2020年交易，多數集中在低總價「套房」產品，屋齡約30~40年、總價約200萬元左右就可入手，頗受年輕小資族、新婚夫妻和投資租屋者青睞。曹益進舉例，包括「城市經典」、「人間筆記」、「巴黎之星」，都是在地知名投資收租套房社區，月租金行情約6000~9000元，投報率可達4%，很吸引包租公、包租婆置產兼投資。

除了套房產品，分析「三民路一段」房價，曹益進指出，平均單價仍在1字頭，約在每坪15~18萬元之間，中古公寓總價500萬元內有找。想買屋齡較新的大樓產品，房價則在2~3字頭，如「長安慕廈」、「麗晨山溜滴」等指標社區，適合預算較充足的換屋族。「長安慕廈」屋齡約7年，每坪25~30萬，是在地少見的屋齡10年內大樓；「麗晨山溜滴」則是新成屋，設計獨特，規劃城市綠化菜園，每坪33~35萬元。

台中市西區「三民路一段」生活圈靠近一中商圈，生活和交通機能一應俱全。(圖/永慶房仲網提供)

至於北區「進化北路」，曹益進進一步說明，「進化北路」往西串聯中清路、忠明路，往東與北屯路、進化路相接，是台中主要幹道交會的重要路段，不僅離捷運文心中清站不遠，附近還有中國醫藥大學、國軍台中總醫院、中友百貨商圈、崇德商圈等，採買、購物十分便利，學區、醫療體系完整，是老、中、青三代都適合居住的環境。

分析房價優勢，曹益進指出，由於車程10分鐘達捷運文心中清站，可串聯捷運利多與商圈，與捷運沿線3~4字頭以及蛋黃區房價相較，「進化北路」1字頭房價入手門檻低，10分鐘車程可換取親民房價，加上生活圈發展成熟，因此相當吸引首購族成家。

「進化北路」物件選擇多元，以2房及3房的中古大樓買氣最為熱絡。曹益進表示，屋齡10年左右的中古屋，每坪約23~24萬元，總價大約1000~1300萬元，知名社區為「興富發浪漫紐約」，因產品稀有、千萬以下可成家，吸引許多小資族指名，不過坪數較小、單價稍高，每坪25~26萬元；另外還有「佳茂學士會館」，規劃高級型飯店式套房，每坪約23~24萬元，總價600萬元可買到含車位1房，月租金行情1萬5000元，投報率約3%，也很吸引投資客置產收租。

而「進化北路」屋齡20年至30年的中古屋，800萬元就有機會買到手，每坪約在16~19萬元，知名社區有「新新加坡」、「三采藝術尊邸」等。

【專家意見】

有巢氏房屋中清文心加盟店店東曹益進

有巢氏房屋中清文心加盟店店東曹益進。(圖/永慶房仲網提供)

針對想找尋熱門生活圈購屋的民眾，除了前5大熱門交易路段，也推薦文心路、中清路生活圈，不但有捷運文心中清站，還有完整的生活機能，包括北平路美食商圈、立人國小明星學區，不動產市場以步行10分鐘內至捷運站的房屋最保值，目前10年內大樓每坪31~35萬，屋齡20年以上中古大樓每坪20~22萬，30年以上老公寓每坪18~20萬。推薦「勝美上境」、「達麗世紀雙星」2大捷運宅，房價支撐力強，指名度最高。

(中時新聞網)