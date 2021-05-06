美國財政部長葉倫淡化其升息言論，以及在周期股勁揚帶動下，隔夜道瓊創下歷史收盤新高，受此提振，周四香港股市早盤走高，目前恆生指數漲0.51%，為28563.24點，稍早前一度漲逾300點。國企股(H股)漲0.34%，為10758.48點。

美國政長葉倫曾表示「可能需要升息，以防止經濟過熱」，但隨後她強調自己並未預測也未建議升息，且聯準會有其超然的獨立性。

恆生科技指數小跌0.27%，主要成分股漲跌互見，比亞迪電子目前跌1.81%，騰訊跌0.98%，美團跌逾2%。

五一長假後，消費股回落，海底撈大跌7.7%。

小米漲3.24%，其董事長兼執行長雷軍稍早前在微博發布消息，稱根據Canalys公布的數據，今年第一季在歐洲智慧手機市場，小米的占有率擴大至23%，首度擠下蘋果（市占率為19%）排名第二，僅次於三星的35%。

金融股亦表現不俗，匯豐一度站上49.4港元，創下兩個半月新高。友邦漲1.5%，報98.6港元。

傳李寧有意競購Reebok，股價大漲近6%，再創歷史新高。消息指出安踏也想出手，目前股價上漲1.2%。

(時報資訊)