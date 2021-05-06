市議員陳致中今（6）日質詢，台積電投資高雄有無具體進度。（柯宗緯攝）

「護國神山」台積電是否到高雄投資，近年引發熱議。高市議員陳致中今（6）日質詢，台積電投資高雄有無具體進度？經發局長廖泰翔答詢指出，對於各上市公司的投資，必須嚴加保密，沒有很明確的資訊之前，不會對外透露，會尊重業者。

高市議會今天進行財政部門質詢，陳致中提到，市長陳其邁說要「築巢引鳳」，針對台積電投資，做好最好的準備，但具體進度為何？經發局長廖泰翔說，築巢引鳳，明顯知道哪些「鳳」，至於「巢」要長什麼樣子，是市府要積極努力的地方。

廖泰翔重申，高雄不缺水、不缺電、不缺地，高雄有絕佳投資條件爭取大廠投資；針對重點大廠，市府有專案小組，跨局處、跨部會處理，也跟中央、甚至指標企業有直接對接窗口。

陳致中追問台積電到高雄投資是否有具體進度？廖泰翔直說，各上市公司的投資，必須嚴加保密，在沒有很明確的資訊之前，都會尊重業者，不會對外來說明。

日前多位高市議員也針對中油煉油廠爭取台積電投資高雄的計畫，促市府加快場址整治時程。不過，台積電今年初對外說明，「以後有機會，短期沒規畫」，台積電在北中南的投資規畫各占三分之一，以達到北中南平衡；5奈米、3奈米製程以南科為主，2奈米製程投資將落腳竹科二期擴大地，若產能不夠，中科廠旁邊還有一塊用地可供後續使用。

(中時 )