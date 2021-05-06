全球新冠疫情至今已逾1年半，全國第一線醫事人員成為疫情中最辛苦的一群人，為感謝醫護人員的付出，林務局將於今年5月12日至16日推出國際護師節優惠活動，凡屬醫療法第10條規定醫事人員持相關證明文件者，即可免費進入林務局轄管的14處國家森林遊樂區。

「國際護師節」是為紀念近代護理學和護理教育的創始人弗羅倫斯·南丁格爾(Florence Nightingale)，國際護士理事會將南丁格爾的誕辰日5月12日定為國際護士節，我國則將該節日正式更名為「國際護師節」，將「護士」提昇為「護理師」的層級，目的讓社會大眾心中能建立護士的專業地位。

根據日本森林醫學權威李卿博士研究，一個月到森林旅遊一次，能夠促進體內免疫系統，維持自然殺手細胞的高度活性，自然殺手細胞是血液中的一種白血球細胞，能對抗並殺死受病毒感染的細胞或腫瘤細胞。國家森林遊樂區擁有完善的步道設施，是親近森林的極佳選擇。

林務局表示，為感謝醫護人員在疫情期間守護國人健康，將在5月12日至16日推出國際護師節優惠活動，這段期間醫護人員前往林務局轄管的太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南、富源等14處國家森林遊樂區均免費入場，其中也包含免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車，歡迎醫事人員抽空前往森林環境放鬆心情，呼吸負離子與芬多精。

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(中時 )