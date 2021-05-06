國民黨昨天中常會通過「黨主席選舉作業細則」，並訂出1000萬元保證金 (本票)、300萬元作業費、20萬元領表登記費；遭宣布參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中發聲明，批評「只認錢，不認人」。張亞中今早在臉書發出「公開借款書」，，懇請有財力的愛國志士慷慨借他1000萬元本票，他若未當選主席就奉還，若當選主席也會在1 年內募到1000萬元再奉還本票。

張亞中說，為救國民黨免於消亡、救台灣免於沈淪、救國家免遭借殼淘空、救兩岸免於兵凶戰危，他帶著無比的情懷與完整的方案，決定參與本屆國民黨主席選舉。此次參選，非為個人名利，純為國家未來，耿耿此心，可昭日月。倘能最終勝選，深信必有能力，為黨革心、為台灣定錨、為國家護法，為兩岸創造和平！

他說，國民黨日前公佈選舉辦法，參選者需繳新台幣1320萬元，其中20萬元為報名費，300萬元為作業費，1000萬元為保證金。此一排貧條款，不只令人錯愕也令人寒心！他多年投入公益社會運動、為歷史文化撥亂反正、為兩岸和合傳播理念，已幾乎散盡家財，目前再無財力獨自承擔此一巨款。其中所需的320萬元，之前已開始向海內外志士募款，他感謝各方的捐輸。

張亞中說，但新增的1000萬元保證金，金額委實過大，非小額募款可得。為期勿使保證金阻攔他報國報黨之路，懇請有財力的愛國志士慷慨以本票形式借用。依國民黨主席選舉辦法，若他未能當選，1000萬元本票將全數退還，該本票他於收訖後即行奉還。若他當選，此本票視同他對黨募款額度，繳交黨中央。但他謹此承諾，將在一年內完成為黨募款 1000萬元的目標，並將所借用的本票，如數奉還。

(中時 )