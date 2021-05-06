「政商勾結」經常是貪官與不肖商人最常上演的戲碼。中國檢察網近日就披露，江蘇申華置業有限公司負責人仇明芳為謀取不正當利益，曾送給河北省政府前副秘書長吳立芳一套價值約995萬元（人民幣，下同）（含裝修費）的別墅、價值22.8萬元的高爾夫球卡和現金5000英鎊，藉此換來5億元融資。

澎湃新聞指出，1999年，仇明芳在北京參加一次產學研活動時認識了吳立芳，二人關係逐漸密切。2007年上半年，仇明芳兩個地產專案因缺少資金無法開展，向吳立芳尋求幫助。2008年3月至2014年9月期間，吳立芳利用自己的職務便利及影響力，安排廊坊市六家公司共向仇明芳公司融資5.09億元。

仇明芳為感謝吳立芳對其公司融資提供的巨大幫助，也為以後繼續得到幫助，向吳立芳提出為其在海南購買一套別墅。該別墅面積398.34平方公尺，購買價格為784.16萬元（含契稅等）。同時，按照吳立芳妻子的要求，仇明芳安排王某某委託深圳某裝飾公司對該別墅進行裝修，花費約211萬元人民幣。

起訴書還顯示，仇明芳得知吳立芳的妻子梁某某喜歡打高爾夫球，於2009年8月在購買的海南別墅附近以吳立芳兒子的名義辦理高爾夫球卡一張，花費22.8萬元，並將該卡送給了梁某某。

此外，2010年仇明芳得知吳立芳的兒子將要去英國留學，於2011年的一天在三河市燕郊一飯店裡送吳立芳現金5000英鎊。

(中時 )