你住在房市熱門交易路段嗎？國內指標房仲業者有巢氏房屋根據實價登錄資料，統計2020全年度台中市屋齡5年以上中古屋交易熱門路段，發現雙屯區最受購屋民眾青睞，其中西屯區「國安一路」、北屯區「文心路四段」、西屯區「西屯路二段」稱霸台中熱門路段TOP 3，每坪房價均價落在21.6~22.3萬元之間。

觀察台中去年前10大熱門交易路段的交易件數，西屯區「國安一路」以年交易205件居冠，北屯區「文心路四段」、西屯區「西屯路二段」則以198件及142件成交量緊跟在後位。

(表/永慶房仲網提供)

永慶不動產台中中科國安加盟店店長張雅婷表示，「國安一路」是工程師密集地，因通勤便利，到中部科學園區只要5~10分鐘，開車10分鐘到七期、房價省一半，吸引許多中科就業人口來此覓房，只要價格合理，1個月就可以轉手，店內最高紀錄2天就成交，顯見房市火熱程度，想買還不一定買的到，非常推薦民眾購屋。

分析「國安一路」房市，以屋齡10年內電梯大樓最受矚目，主要房型為含車位2、3房，每坪單價約在23~25萬元之間，總價落在900~1200萬元；屋齡20~30年中古大樓每坪17~18萬元，總價約在700~900萬元；至於預算不足的民眾，則可選擇「國安一路」屋齡約25年的中古國宅，每坪14~15萬元，總價600萬元即可成家。

而交易量第2名的「文心路四段」，擁有完整生活機能和交通建設。張雅婷指出，「文心路四段」不僅有捷運綠線、餐飲集團進駐，加上機捷特區和單元十二重劃區推案量大、住宅多，一直是台中市民心中的明星生活圈。其中機捷特區以新成屋為主，每坪均價22萬元，推薦想買新房的首購族覓屋；至於單元十二重劃區目前市場仍以預售屋為主，主推低密度住宅，生活環境舒適，適合換屋族購屋。

另外，交易量位居第3名的「西屯路二段」，則受惠水湳經貿園區建設利多帶動，加上鄰近逢甲商圈，在自住、收租市場中同時獲得青睞，實價登錄中古屋均價每坪21.6萬元，目前10年左右屋齡物件最熱門，每坪24~26萬元，20年以上中古大樓每坪約20萬元。

台中市北屯區「北屯路」鄰近捷運綠線四維國小站，在地房仲業者認為未來有機會朝每坪2字頭挺進。(圖/永慶房仲網提供)

除了稱霸台中熱門路段TOP3的西屯區「國安一路」、北屯區「文心路四段」、西屯區「西屯路二段」之外，觀察台中去年前10大熱門交易路段排行榜，雙屯區還有1字頭的熱門路段可選擇，那就是北屯區的「北屯路」。

張雅婷分析，由於「北屯路」發展較早、屋齡相對較高，以屋齡30年左右的中古屋為主要交易類型，因此「北屯路」成為北屯區少數1字頭房價的路段，是北屯區價格相對親民的區域，平均每坪單價為17.5萬元，近年吸引不少購屋族進駐。不過，因周邊鄰近捷運綠線四維國小站、還有G0機捷特區等建設議題，未來若交通機能持續發展，有機會帶動每坪房價朝2字頭挺進。

至於總價帶部分，張雅婷表示，捷運四維國小站周邊以及「北屯路」以中古舊社區居多，且坪數較大，因此單價較低，總價800~1000萬元可買3~4房電梯大樓，400~600萬元可買3房公寓，很適合預算較低的小家庭換屋。

【專家意見】

永慶不動產台中中科國安加盟店店長張雅婷

永慶不動產台中中科國安加盟店店長張雅婷。(圖/永慶房仲網提供)

近來中科、水湳經貿園區建設利多話題不斷，讓雙屯區成為最受工程師青睞的黃金生活圈，其中「國安一路」一直都有多元的就業人口紅利，沿線又有多間中高價餐飲撐起商圈人流，因此無論是收租、自住、置產皆宜，房市需求向來大於供給，民眾想買還不一定買的到，也成為台中市TOP 1交易熱門路段。

民眾若是想買到低價區段，又想兼具未來能快速轉手與房價保值性，從台中市前10名的熱門交易路段可看到，房價相對優惠第1名在西區的「三民路一段」，周邊每坪房價16.2萬元，而北屯區「北屯路」以每坪單價17.5萬元居次，北區「進化北路」則以每坪17.6萬元排名第3，也都是小資族可選擇的好標的。

(中時新聞網)