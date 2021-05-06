蘇嘉全叔姪被爆料帶國營事業人員私訪印尼高層、圖謀私利，蘇自認名譽受損，怒告國民黨爆料者王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲求償200萬元。台北地院今（5）日開庭，王等人的律師指，蘇震清貪汙被起訴，與本案都是立委及掌握公權力資源者牟取不法利益，具有一致性，相關言論屬合理評論。

王等人引用立委集體貪汙案起訴書為證據，北院今針對起訴書讓雙方表示意見。蘇嘉全的律師許惠峰不以為然，稱起訴書並未提及蘇嘉全涉案，也無關印尼行程，以此作為評論、抗辯基礎，顯然是移花接木，更遑論起訴書真實性仍待法院確認。

王育敏等人的律師則認為，起訴書中提及蘇震清利用蘇嘉全名義索賄，與本案駐印尼代表處電文揭露國營事業被有心人操控、牟取不法私利，兩案都是相關立委及掌握公權力資源的高層規避正常管道、謀取不當利益，具有一致性，基於監督政府發表的言論，是正當合理評論。

庭末，法官定6月10日再開庭。

(中時 )