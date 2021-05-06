歐盟委員會負責貿易的副主席東布羅夫斯基斯4日在接受法新社採訪時聲稱，在當前中歐關係的大背景下，歐盟已暫停推動批准中歐投資協定。東布羅夫斯基斯的言論被解讀為歐盟委員會正在放棄這項協定。不過，歐盟隨後發表的一份聲明稱，中歐投資協定還處於法律審查階段，未涉及批准進程。

東布羅夫斯基斯的訪談引發外界廣泛關注，不少媒體紛紛以「歐盟已暫停推動批准中歐投資協定」為題進行報導。但據香港《南華早報》5日報導，歐盟的一名發言人表示，東布羅夫斯基斯的言論被斷章取義。

歐盟在一份書面聲明中稱，「現在必須對協定進行法律審查和翻譯，然後才能提交批准通過。不過，（協定的）批准過程離不開更廣泛的歐中關係不斷發展的動力。」

該聲明稱，「在這種情況下，中國針對歐洲議會議員和一個議會委員會（歐洲議會人權分委會）的報復性制裁是無法接受且令人遺憾的……（協定）批准的前景將取決於局勢的演變。」

(旺報 )