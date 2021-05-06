高雄巿長陳其邁6日出席「高雄市雙語教育創新方案」時指出，現在把澄清湖水庫蓄滿，至少到六月中都能維持橙燈，不會進入到紅燈，這個他非常有信心，已盤點完62口井，先挖起來，等真的沒有水時，可做為備用水源。

陳其邁說，沒下大雨，旱象沒有解除大概都很難放鬆，昨天高雄的入水量是138萬噸，雖然高屏溪水位又下來一點點，川流量剩4.2cms，但昨天高雄的用水量是129萬噸，所以一來一往，水量還是有增加再儲存到澄清水水庫。

他強調，澄清湖是調節的緩衝水庫，譬如說今天川流量稍微少，缺口就由澄清湖來補。要有一個緩衝水庫的量才能做調節，不然川流量的水位一下來，沒有水庫也沒有水，要儲水的時候，在供取上就會馬上造成不穩定。

陳其邁表示，澄清湖水庫明天大概就會達到260萬噸的蓄水總量，現在把澄清湖水庫蓄滿，至少到六月中，都能夠維持橙燈，不會進入到紅燈的一個狀態，這個他非常有信心，而昨天盤點完，高雄的地下水已有62口井。

(中時 )