台中市長盧秀燕受邀返回政大地政系演講，與同學們互動熱絡。(政大地政系提供／李侑珊台北傳真)

台中市長盧秀燕受邀返回政大地政系演講，政大地政系系主任孫振義頒發感謝狀。(政大地政系提供／李侑珊台北傳真)

台中市長盧秀燕以校友兼系友的身分，受邀返回政大地政學系演講，過程談到就學時光，直說「大學生活是最快樂的時光」，憶起自己第一次戀愛、第一次選課、第一次翹課、第一次參加社團等青春記憶，至今難忘，更成為她職涯養分，因此叮嚀學弟妹務必好好把握大學生活，別蹉跎時光。

政大地政學系與地政學系系友會聯合舉辦「地政實務專題講座─『地政職涯分享與展望』」系列活動，5日晚間邀請到盧秀燕返校演講。

盧秀燕表示，在政大念書時，發現自己對新聞工作非常興趣，因此在大學畢業前夕，便考進華視，從記者一路當到採訪主任，而媒體工作艱辛，「過程中或許會自我懷疑，但永遠都要勇於嘗試，不要畫地自限，並盡力爭取機會」，甚至在大學生活中，不斷探索個人性向，努力找到最想做、最有興趣的事情。

盧秀燕大學就讀政大地政系，她說，雖並非以本系作為職涯出路，但地政系克成為跨領域專業，其中包含法律、經濟、管理、都市計畫等面向，母系所學讓她在市政規畫判斷中，得以藉由有限資源，創造最大效益的可能性。

盧秀燕從政大地政系畢業後，便投入新聞工作，之後更踏上從政之路，她坦言，兩份工作與轉職的過程，都需要十足的勇氣，但她喜歡和人群接觸，也喜歡從事社會服務，直到今天讓她都能在樂於工作的態度面對生活。

回顧自己求學到工作，盧秀燕勉勵同學，人生不想要轉換是因為害怕失敗，唯有堅持努力、保持樂觀，才能積極正面的快速成長，使自己越來越強壯。

政大地政系一名陳同學表示，經由演講發現，盧秀燕的成長過程與同學們相同，都是在大學參加社團、戀愛，「但學姊比起我們，似乎多了一些成功的特質」，從經驗分享中，能夠感受到她不怕失敗，並懂得將挫折轉變為養分的堅韌，這都是值得同學們學習與效仿。

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(旺報 )