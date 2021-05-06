近年來，許多年輕名人、偶像明星英年早逝的新聞頻傳，往往令人震驚惋惜，探究其背後原因，絕大部份都跟心臟和血管的疾病有關，例如心肌梗塞、主動脈剝離、動脈瘤破裂等。振興醫院表示，心臟是人體至為重要的維生系統，該院近期引進最新型頂級3T高磁場磁振造影儀，民眾不需再黏貼胸部心臟電極片或戴上呼吸綁帶，儀器便能感知內部器官解剖結構，進行自動定位，且能感知到民眾的呼吸、心跳等，並根據生理變化自動調整掃描條件，獲得最佳檢查影像。

振興醫院表示，現今醫學的重要觀念是「預防勝於治療」，許多疾病如果能及早發現，就可以避免對生命造成的危害。ㄧ般的健康檢查，只著重在篩檢癌症和慢性疾病，卻忽略了最重要的器官是心臟，導致這些令人遺憾的「猝死」事件，該院引進德國最新型的頂級3T高磁場磁振造影儀，希望能推動心臟健檢的觀念，以無輻射的高科技檢查方式，提供國人安全且完整的心臟健康檢查，以減少猝死憾事的發生。

國內外知名心臟權威、振興醫院院長魏崢表示，行醫40餘年來，看到太多原本可醫治的病患，因為忽略了檢查，而造成發現太晚，導致醫治難度大增，甚至難以挽回的結果。副院長殷偉賢表示，以往許多心臟檢查都有輻射劑量，如心臟電腦斷層和核子醫學的心肌灌注檢查，因此無法做為普遍的篩檢性檢查，很多無症狀的隱藏性患者，就這樣被忽略而錯失醫療時機。振興醫院近期引進的最新型頂級3T高磁場磁振造影儀，便是新一代心臟健檢的最佳利器。

傳統的磁振造影儀，成像品質不佳，檢查耗時甚久，甚至有時需要受檢者配合高達80次左右的長時間吸閉氣，導致許多受檢者無法配合完成這項重要的心臟檢查，尤其像是重聽、不容易配合長時間閉氣的老人家、呼吸會喘的心衰竭病患、和無法配合口令的兒童等，更加困難。最新型頂級3T高磁場磁振造影儀是一部具有感知智慧的無輻射檢查儀器，訊號強、速度快、高精準、低噪音，大幅提高了診斷的正確性及方便性，希望能夠造福更多的病患。

健康管理中心主任曾芸軒說，這套全新的磁振造影儀，可以提供受檢者更加舒適的檢查過程，受檢者不需再黏貼胸部心臟電極片或戴上呼吸綁帶，儀器便能感知到受檢者之內部器官解剖結構以進行自動定位，且能感知到受檢者之呼吸、心跳等生理活動，並根據受檢者生理變化自動調整掃描條件，以獲得最佳檢查影像。

魏崢強調，該院健康管理中心所引進的頂級3T 磁振造影儀，除一般人所熟知的無輻射高精準全身癌症影像和腦部疾病偵測，最重要的是可提供心臟部位優異的檢查效果，包括心臟構造型態、心臟收縮功能、心肌血流灌注、心肌缺氧評估、心肌壞死範圍、心臟瓣膜逆流、和心臟組織特性等等的完整重要資訊。他期待藉由心臟磁振造影健檢的推動，搭配本院心臟科醫師親自執行的心臟超音波，和高階心臟冠狀動脈電腦斷層等檢查，讓民眾及早發現病灶，挽救有機會早期治療的心臟疾病，不再「猝」不及防，避免憾事一再發生。

(中時 )