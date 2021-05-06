民進黨立委蘇巧慧領銜提出「公民投票法」部分條文修正草案，擬增訂公投連署人名冊除應親自簽名或蓋章外，也應填具基本資料及貼附國民身分證影本等規定。國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右起）、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍等6日舉行「蘇巧慧可做政治孝女 勿當公投殺手」記者會，書記長鄭麗文痛批，虎頭鍘正等著行政院長蘇貞昌，所以民進黨直接提案沒收、扼殺、閹割公投。（劉宗龍攝）

民進黨立委蘇巧慧領銜提出「公民投票法」部分條文修正草案，擬增訂公投連署人名冊除應親自簽名或蓋章外，也應填具基本資料及貼附國民身分證影本等規定。國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右起）、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍等6日舉行「蘇巧慧可做政治孝女 勿當公投殺手」記者會，書記長鄭麗文痛批，虎頭鍘正等著行政院長蘇貞昌，所以民進黨直接提案沒收、扼殺、閹割公投。（劉宗龍攝）

民進黨立委蘇巧慧。（報系資料照）

民進黨立委蘇巧慧、李昆澤提案修《公投法》，其規定要求連署要附上身分證影本、且不合格數超過3萬人或連署人數10分之1以上者，要公告公投不成立，引發藍委批評這是在「閹割公投」，痛批蘇巧慧是政治打手。對此，蘇巧慧回應，法律提案要全部一起看，國民黨當這麼多屆還不知道，這就是不認真，不然就是故意造謠、斷章取義，感到遺憾。

對於提案動機，蘇巧慧說，過去國民黨從未支持過《公民投票法》，當法律通過後，利用公頻投票擾亂社會，從歷次的公投提案中，造假率超高，且都是國民黨的提案，當中連署人還有亡者，資料不實情況非常多。

草案明定，不合格數超過3萬人或連署人數10分之1以上者，要公告公投不成立，蘇巧慧說明，主要是近幾次公投有非常多的連署書造假，希望藉此解決問題；同時，提案人和連署人除了現行的填寫基本資料外，要附上身分證影本可供查核。

蘇巧慧反批，造假習慣的國民黨，顯然是被打到痛處，所以反對這樣的修法提案，又故意斷章取義，把前後條文扭曲解釋，造成稱她封殺公投，她認為國民黨真的很不負責任。

國民黨團指控，蘇巧慧是受行政院旨意而提案，蘇巧慧說，這非常不可取，她在立法院及選區表現，點點滴滴可受公評，大家可以嚴格檢驗，沒有受到任何人的指揮指使，世襲的國民黨可能當媽寶習慣了，把別人都想成這樣，這是抹煞對年輕人的努力，國民黨不懂年輕人的努力，她也沒辦法。

(中時 )