6日日股早盤中，景氣循環相關類股上漲，但科技族群卻因美股那斯達克走弱而表現不佳。不過多頭略勝一籌，周線已連四黑的日經225指數早盤收29,391.19點，上漲578.56點，漲幅2.01%。東證股價指數早盤暫收1,933.55點，上漲35.31點，漲幅1.86%。

IwaiCosmo證券認為，投資人在黃金周長假期，因對後市擔憂，故先拋售持股。不過，早盤卻出現反彈。隔夜美股道瓊收盤時又創新高紀錄，的確是給市場信心沒錯，但不知道能支持盤勢多久，因為日本與美國情況大不相同。

5日，在經濟成長相關類股帶動下，道瓊工業指數又創新高，不過，那斯達克卻收低。同時，美國財長葉倫（Janet Yellen）似乎暗示要升息。

美國經濟似乎已走出疫情衝擊下的低點，但日本還是處於頹勢，再加上日本可能還要延長目前正在實施的緊急狀態。

原物料領漲，日本製鐵與JFE控股分別漲7.34％與7.51％。造紙業者王子製紙也漲6.82％。

不過，科技族群卻拖累漲勢，愛德萬測試跌1.35％。東京威力科創漲0.27％，儘管年度營業利益預估達4420億日圓，約40.4億美元並超出預期。

日產汽車漲2.88％，因傳出，已脫手自己在德國同業戴姆勒約1.5％全部持股。

(時報資訊)