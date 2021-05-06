21歲烏克蘭女模柯柯娃(Ruslana Kovkova)和閨蜜團和2名男子，在土耳其的果賽克港(Gocek Bay)租了一艘遊艇，光天化日之下全裸曬日光浴，甚至有路邊民眾看見他們在遊艇上交合，讓人看傻了眼，也引起當地民眾不滿，目前這群人已經遭到警方調查。

據英國《每日星報》報導，有部分女模在遊艇上全裸，也有些人是上空狀態，大方躺在船上曬日光浴，還擺出性感撩人的姿勢任人拍，還有目擊者稱，有人在船上激情四射的大戰，荒謬過程全被錄下來傳到網路上，由於新冠疫情肆虐，官方有規定聚集禁令，再加上是穆斯林的齋戒月，讓民眾強烈抗議。

一群女模在遊艇上全裸拍攝。(圖/翻攝自news-24.fr)

目前柯柯娃一行人已經問訊結束，都回到烏克蘭，其中一名女模維托娃(Julia Vetrova)事後驚魂未定地說：「最好還是不要在穆斯林國家隨意拍攝裸照。」她透露當時她們脫衣後，攝影師在另一艘遊艇上拍攝，不明白怎麼會上報，也慶幸好險沒事，希望能從這件事學到教訓。

報導指出，這群女模在遊艇上全裸拍攝的行為，很可能是因為，一群東歐模特兒先前在杜拜的高樓陽台上裸體排排站，露出一整排曼妙身材，這張照片流出後立刻爆紅，懷疑烏克蘭女模很可能是想效仿她們，才決定要拍攝遊艇全裸照片，殊不知竟觸怒當局。

(中時新聞網)